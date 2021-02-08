شكرا لقرائتكم خبر عن علاج عدوى الخميرة المهبلية.. إليكِ 5 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة المهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجاهل معظم النساء النظافة الحميمة لأنهن غير مدركات لأهميتها بالنسبة لصحتهن بشكل عام، ومع إهمال السيدات لأهمية الصحة المهبلية يتعرضن بسهولة للإصابة بعدوى تسمى الخميرة المهبلية وغيرها من المشكلات الصحية، ويمكن أن تحدث عدوى الخميرة لأى شخص ولكنها أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

- أعراض الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية لدى النساء:

1- الحكة

2- الشعور بحرقان.

3- آلام المهبل.

4- إفرازات مهبلية.

لابد من الحرص على ارتداء ملابس داخلية قطنية فضفاضة لأنها تقلل من خطر الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية، حيث تحافظ الملابس القطنية الواسعة على صحة الجلد المحيط بالمهبل وتبقيه جافًا، لأن الملابس الضيقة تزيد من درجة الحرارة والرطوبة حول المهبل.

2- لا ترتدى ملابس مبللة

احرصى على تغيير ملابسك بعد ممارسة الرياضة أو السباحة، خاصة أن الملابس المبللة تؤدى إلى تكاثر البكتيريا المسببة للعدوى.

3- تجنب استخدام المنتجات المهبلية العطرية

تحتوى هذه المنتجات على مواد كيميائية يمكن أن تضر بصحة المهبل لأنها تغير مستوى الأس الهيدروجينى حول المهبل ما قد يؤدى للإصابة بعدوى فطرية، ويمكن بدلًا من ذلك استخدام المنتجات الخالية من العطور.

4- الإفراط باستخدام المضادات الحيوية

يُسبب الإفراط بتناول المضادات الحيوية أثناء الإصابة بنزلات البرد أو الالتهابات الفيروسية الأخرى إلى اختلال توازن الفطريات وبكتيريا الفلورا بالمهبل.

5- تعزيز جهاز المناعة

لمساعدة الجسم فى مقاومة الإصابة بالأمراض التى تسببها الفطريات والعدوى البكتيرية من خلال اتباع نظام غذائى صحى غنى بالفيتامينات والمعادن لتعزيز مناعة الجسم.