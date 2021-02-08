شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شيء عن التهاب الكبد الدهني.. أسبابه وطرق السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) أو الكبد الدهني مرضًا بارزًا يتم تشخيصه غالبًا في المختبرات الروتينية غير الطبيعية، ويعاني المصابون بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي من ألم غامض في الجزء العلوي من البطن إذ يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرحلة متقدمة من المرض أن يصابوا باليرقان وتراكم الماء في البطن وتورم القدمين.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فالسبب الدقيق لالتهاب الكبد الدهني لا يزال لغزًا،ويتعرض كبار السن المصابون بالسكري لخطر متزايد للإصابة بأمراض الكبد المتقدمة، بمجرد إجراء تشخيص NAFLD / NASH على وجه اليقين، نحتاج إلى أن نكون على دراية بمنع تقدمه إلى المراحل اللاحقة من تليف الكبد، ولا يرتبط التهاب الكبد الدهني غير الكحولي بشرب الكحول ، على الرغم من أن الأشخاص الذين يشربون بإفراط يمكن أن يصابوا بحالة مشابهة لهذا النوع من التهاب الكبد.

طرق تشخيص التهاب الكبد الدهنى

يجب متابعة المزيد من اختبارات الدم في الغالب لاستبعاد الأسباب الأخرى لأمراض الكبد والتصوير للوصول إلى التشخيص.

وتعتبر خزعة الكبد حيث يتم أخذ عينة صغيرة من الكبد لاختبارها تحت المجهر هي الطريقة القياسية الذهبية لتشخيص التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

العلاج والرعاية لمرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي

يركز علاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي على التحكم في بعض الحالات الطبية المرتبطة به مثل السكري والسمنة ومراقبة التقدم تخضع العديد من الأدوية لتجارب لعلاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.