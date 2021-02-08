شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية للحامل.. إليكِ ما يجب تناوله وتجنبه للحصول على حمل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسمع مقولة شائعة دائمًا "أنتِ تأكلين لشخصين" عندما تكون المرأة حاملا ولكن هذا لا يعنى تناول الكثير من الطعام خاصة غير المفيد، فالمرأة الحامل تحتاج للمزيد من العناصر الغذائية المفيدة لها وللجنين مثل البروتين وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم واليود، لذلك لابد من اتخاذ خيارات غذائية صحية من مجموعة متنوعة من المصادر، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز ناو نيوز الهندية"timesnownews".

وتشير الدراسات إلى أن التغذية غير السليمة أثناء الحمل يمكن أن تتسبب بمشاكل صحية للطفل مثل الإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، لذلك فإن هناك توصيات للمرأة الحامل لاجتياز هذه الفترة بسلام، من حيث الكمية اللازمة من الطعام الذى يجب تناوله والأنواع المفيدة لصحتها وصحة الجنين والأطعمة التى يجب أن تتجنبها للحصول على حمل صحى.

- ما هى الأطعمة المفيد تناولها أثناء فترة الحمل؟

تعتبر الأطعمة الطازجة والوجبات المطبوخة فى المنزل مثالية للحوامل، كما لابد من الحرص على تنظيف الفاكهة والخضروات النيئة جيدًا بالماء الدافئ قبل تناولها للتخلص من أى مواد كيميائية وكائنات دقيقة غير مرغوب فيها، كما لابد من تناول وجبات متوازنة، ويشمل النظام الغذائى المتوازن للحامل ما يلى:

1- البروتينات تشمل (البقول والعدس والبراعم واللحوم والأسماك)

2- الكربوهيدرات (أرز، خبز)

3- دهون (زيت، سمن)

4- الألياف (الفواكه والخضروات والسلطات)

5- البروبيوتيك (اللبن الرائب، اللبن، الزبادى)

6- أحماض أوميجا 3 الدهنية (بذور السمسم، بذور الكتان، السلمون)

7- الكالسيوم (منتجات الألبان واللوز والخضروات ذات الأوراق الخضراء)

8- الفيتامينات (يجب تناول ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين سى بكميات كبيرة)

9- المعادن (يجب تناول مصادر غنية بالحديد مثل التمر والتين)

- ما يجب أن تتجنب المرأة تناوله أثناء فترة الحمل

يُفضل الابتعاد عن المشروبات الغازية والأطعمة المعلبة والتى تحتوى على مواد حافظة وكيماويات وألوان صناعية والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية مثل الحلويات والأطعمة المقلية.

ويعتبر تناول السوائل أمرًا بالغ الأهمية خلال فترة الحمل ويفضل شرب من 3-4 لتر من الماء يوميًا خاصة خلال فصل الصيف، كما يجب تخفيف شرب الكافيين والشاى وألا يزيد عن كوبين يوميًا.

يجب تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الوجبة لأن هرمون البروجسترون يتسبب فى استرخاء العضلات الموجودة أسفل أنبوب الطعام وهذا يمكن أن يسبب القيء.

يجب ألا تزيد السعرات الحرارية التى تتناولها الأم خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل عن تلك التى كانت تتناولها قبل الحمل، لأنها تزيد فى الشهور التالية، لذلك يوصى بتناول نحو 340 سعرة حرارية إضافية من نظام غذائى متوازن فى الثلث الثانى من الحمل تزيد إلى 450 سعرة حرارية فى الثلث الثالث والأخير.