شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تتغير بها دورتك الشهرية بعد بلوغ الثلاثين من العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدورة الشهرية تتغير وتتطور بسبب عوامل مختلفة، وتعاني الكثير من النساء في الثلاثينيات من تقلصات مؤلمة بسبب الدورة الشهرية، ويقدم التقرير التالى بعض الطرق الملحوظة التي يمكنك توقع تغيير دورتك الشهرية عند بلوغك سن الثلاثين، وفقا لتقرير لصحيفة time now news يمر جسمك بتغييرات ملحوظة منها تغير لون شعرك، وتجعد جلدك وفقدان مرونته، وتباطؤ التمثيل الغذائي لديك، وتقلص عظامك في الحجم والكثافة، وكذلك تتغير الدورة الشهرية لديك سنوات تتغير دورتك الشهرية ودوراتك الشهرية وتتطور مع تقدم العمر بسبب التغيرات الهرمونية الطبيعية المرتبطة بالعمر.

في الثلاثينيات من العمر، يخضع جسمك للعديد من التغيرات الهرمونية، والتي يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية، ستلاحظ النساء الحوامل أو في فترة ما قبل انقطاع الطمث تغييرات في الدورة الشهرية بسبب التغيرات الهرمونية .

كيف تتغير الدورة الشهرية مع بلوغك سن الثلاثين

قالت الدكتورة أرونا كالرا ، طبيبة أمراض النساء والتوليد في مستشفى CK Birla في جورجرام بالهند، إن الحقيقة هي أن الدورة الشهرية لكل امرأة فريدة ويمكن أن تتقلب، ومع ذلك، قد تلاحظ النساء التغييرات التالية في الثلاثينيات من العمر.

قد تشعرين بغزارة الدورة الشهرية: تتوقف العديد من النساء عن تناول حبوب منع الحمل بعد الثلاثينيات مما قد يصبح سببًا يؤدى إلى زيادة الدورة الشهرية.

فترات التحول: التحول من طريقة تحديد نسل إلى أخرى "أثناء الحمل، الرضاعة الطبيعية" يؤثر على الدورة الشهرية.

دورتك الشهرية مؤلمة للغاية: يتم تشخيص العديد من النساء بالانتباذ البطاني الرحمي والأورام الليفية الرحمية بأواخر الثلاثينيات من العمر.

قد تصبح دورتك الشهرية أطول: في الثلاثينيات من عمرك ، يؤدي العمر والتغيرات الهرمونية في جسم المرأة إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وفترات أطول.

قد تزداد أعراض المتلازمة السابقة للحيض: عندما تدخل المرأة في الثلاثينيات من عمرها ، تبدأ أعراض الدورة الشهرية في الازدياد.

ما يمكنك القيام به من أجل فترة صحية

تخضع المرأة للعديد من التغييرات في نمط الحياة ويمكن أن يؤثر اعتماد خطة صحية جديدة أو تغيير روتين التمرينات على الدورة الشهرية.