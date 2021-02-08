شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أخرى للعنب. يحمى الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت أبحاث حديثة فائدة العنب فى الوقاية من الأضرار التى قد تلحق بالجلد نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن التعرض للشمس، وذلك من خلال تجارب أجريت على مجموعة من الفئران والأشخاص ايضًا، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress"، ووفقًا لبحث نُشر فى مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن 19 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة حصلوا على زيادة بنسبة 74.8 فى المائة من الحماية الطبيعية للجلد عند تناولهم كمية جيدة من العنب المجفف لمدة 14 يومًا.

وجدت الدراسة فإن العنب يحتوى على مجموعة من المركبات الطبيعية وتعرف بـ"البوليفينول" والتى تساعد فى تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية الحادة على الجلد وهو ما تم إثباته سابقًا فى نماذج أجريت على الفئران أيضًا.

وأشارت نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن تناول كمية مناسبة من العنب له تأثير مفيد جدًا فى حماية الجلد وتفادى الضرر اللاحق به نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، حيث أن العنب يحتوى على خصائص مضادة للالتهاب.





فى ذات السياق، أظهرت دراسة أخرى أن استخدام دهانات موضعية تحتوى على مادة بوليفينول المستخلصة من بذور العنب يمكن أن تساعد أيضًا فى الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والتقليل من تكوين الخلايا الناتجة عن حروق الشمس.

علاوة على ذلك، تشير النتائج الأولية إلى أن العنب قد يساعد فى الوقاية أيضًا من الإصابة بسرطان الجلد، ولكن لا يزال الأمر يستدعى إجراء المزيد من الأبحاث من أجل التوصل إلى نتائج دقيقة فى هذا الشأن.

وأكدت الدراسات أن فائدة العنب فى الوقاية من مخاطر أشعة الشمس الضارة لا تعنى استخدامه كبديل عن واقى الشمس، إلا أنه يساعد فى توفير حماية إضافية.