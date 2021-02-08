صحة جدة تتعهد بمحاسبة مشغّل ممثلة تونسية في عيادة تجميل دون شهادة

محمد الفلاح - صحة جدة تتعهد بمحاسبة مشغل ممثلة تونسية في عيادة تجميل دون شهادة

الإثنين 8 فبراير 2021

تعهدت السلطات الصحية المختصة، في مدينة جدة السعودية، الأحد، بمحاسبة المسؤول عن تشغيل الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية.



ونقلت وسائل إعلام تصريحات عن مسؤولين في صحة جدة قالوا فيها: "تم البحث حول ما تم تداوله بشأن مقيمة عربية عملت في عيادة خاصة دون ترخيص".

وتبين أن الممثلة التونسية عملت قبل أكثر من 6 سنوات، وسنحاسب المسؤول عن ذلك.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، الأحد، أن صحة جدة تحقق في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية.

وكانت الممثلة قالت في برنامج تلفزيوني على قناة "التونسية"، إنها كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية، وتعرف ما يحتاج إليه الشخص.