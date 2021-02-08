شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 طرق للتخلص من التوتر والاكتئاب الناجمين عن علاجات السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب علاجات السرطان مجموعة من الآثار الجانبية ليس فقط على الجسد وإنما أيضًا على الصحة العقلية للمريض، فقد يتعرض للإصابة بالاكتئاب والقلق، وقد ذكر تقرير لجمعية السرطان الأمريكية "Mental Health America" أن ما يصل إلى ثلث الأشخاص الذين تم عالجهم من السرطان يعانون من الإصابة بحالات عقلية شائعة مثل القلق والضيق والاكتئاب والخوف خاصة بعد المرور بهذه التجربة الصعبة بغض النظر عن الإرهاق الجسدى، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز ناو نيوز الهندية" timesnownews".

الحقيقة هى أن علاجات السرطان تسبب مجموعة من الآثار الجانبية مثل ضباب الدماغ نتيجة تلقى العلاج الكيميائى وأشكال أخرى من الضعف الإدراكى، لذلك اقترحت جمعية السرطان الأمريكية 6 طرق للعناية بالصحة العقلية لمريض السرطان اثناء رحلة العلاج.

1- التزم بجدول زمنى مناسب

من خلال إعداد قائمة بالأشياء التى تحتاج إلى القيام بها لصرف الانتباه عن الشعور بالتوتر أو القلق أو الاكتئاب، سيكون عليك أن تظل منظمًا وتستمر فى إنجاز أنشطة حياتك اليومية.

2- اقضِ بعض الوقت مع نفسك

يساعدك ذلك فى فهم التغييرات التى حدثت بجسمك بطريقة أفضل وملاحظة أى تغيرات غير طبيعية تحدث والحصول على العلاج الفورى لها.

3- تدوين اليوميات

احتفظ بدفتر يوميات عن أنشطتك وقم بتدوين أفكارك التى تسبب لك القلق وما الذى يجعلك سعيدًا وأسباب التوتر الذى تشعر به، وكتابة الأفكار الإيجابية التى ستساعدك فى التعامل مع مشاكلك، حاول اتباع نهج متفائل فى الحياة لا تستسلم أبدًا فقط كُن صادقًا مع نفسك وتقبل أنك مصاب بالسرطان سيساعدك ذلك فى التعامل مع المرض ومحاربته.

4- تقنيات الاسترخاء

تساعد تقنيات التأمل واليوجا على تفادى الإصابة بالاكتئاب والقلق، ولكن يجب إجراء تدريبات اليوجا تحت إشراف الطبيب، كما يمكن لمريض السرطان المشى أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى دون إفراط، والقيام بالأنشطة التى تعمل على التخلص من التوتر مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو حل الألغاز أو مشاهدة البرامج التعليمية أو الرسم، والتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء لصرف الانتباه عن التركيز فى المرض.

5- الالتزام بنظام غذائى متوازن وصحى

تناول الفواكه والخضروات الطازجة وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية والمعالجة، وحافظ على البقاء رطبًا من خلال شرب الماء والسوائل والتخلى عن الكحوليات والتدخين.

6- الفحص الروتينى للصحة العقلية

مفيد جدًا لمرضى السرطان وقد يسمح لهم بالسيطرة على الاكتئاب أو القلق.