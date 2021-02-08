شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مكملات الزنك تساعد فى زيادة معدلات الخصوبة للرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة واين ستيت Wayne State University في الولايات المتحدة أن مكملات الزنك لكل من الرجال والنساء تساعد على زيادة الخصوبة فى فترة كورونا، وأوضحت الدراسة أن تأثير كورونا على أي جزء من الجسم، بما في ذلك جهاز التكاثر، ربما يكون له آثار ضارة على خصوبة كل من الذكور والإناث، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.





وأشارت الدراسة إلى أن مكملات الزنك تساعد النساء على الحمل إما بشكل طبيعي أو من خلال الإنجاب المساعد أثناء الوباء.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن مكملات الزنك تحمي جهازك المناعي وخلاياك من مسببات الأمراض التي تحاول مهاجمة جسمك، وتجعل الجهاز المناعي نشطا دائما، وعندما تحاول الفيروسات اختراق الخلايا وإضعاف مناعة الجسم الطبيعية، تعمل مكملات الزنك على زيادة معدل التمثيل الغذائي الذي يتطلب مصادر الطاقة، وهذه الطاقة فعالة ضد عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة، أن الزنك يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تمنع أو تخفف من خطر تلف خلايا البويضات والحيوانات المنوية الناتج عن تفاعل الجسم المناعي للفيروس، ويمكن للزنك تحسين جودة الجنين وتقليل بعض مضاعفات الحمل.