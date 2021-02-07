80 % من حالات سرطان الدم للأطفال قابلة للشفاء في الصين

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن أكثر من 80 % من حالات سرطان الدم المشخصة في سن الطفولة بالصين قابلة للشفاء، مشيرة إلى التحسن في معايير علاج سرطان الدم للأطفال المرضى.



ووفقاً لما ذكره تشنغ هو يونغ الطبيب في المركز الوطني لصحة الأطفال التابع للجنة الصحة الوطنية، فإن حوالي 15 ألف طفل يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الدم كل سنة، ما يجعل المرض واحداً من أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً بين الأطفال. ووجد مسح صادر عن المركز الوطني لصحة الأطفال، أنه خلال السنوات العشر الماضية بلغ معدل بقاء الأطفال المصابين بسرطان الدم على قيد الحياة على المدى الطويل الذي تجاوز 5 سنوات ما يقرب من 90 %، بينما سجل معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات خالية من أحداث سرطان الدم الابيضاضي الحاد عند الأطفال أكثر من 90 % مما يدل على تحسن كيفية علاج سرطان الدم في الصين.

وقالت اللجنة المذكورة، إن ما يزيد على 60 % من مستشفيات الأطفال ومستشفيات الأورام في الصين أصبحت الآن قادرة على إجراء تشخيص وعلاج موحدين لسرطان الدم لدى الأطفال.

وأضافت اللجنة أن المزيد من الأسر التي لديها مريض يتم تغطيتها بتعويضات طبية. وقالت اللجنة إنه مع تنفيذ برامج الرعاية الطبية المختلفة، ارتفع معدل التعويضات الفعلية لمرضي سرطان الدم للأطفال من الأسر الفقيرة في المناطق الريفية إلى 81 % في سبتمبر عام 2018 من 49 % في وقت مبكر عام 2017.