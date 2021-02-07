شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا تطعيمًا بلقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية أن الهند أصبحت ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي يتم تناولها، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين لا تزالا متقدمتين على الهند، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.





وأضافت الوزارة فى تقرير لها أن من بين 12 ولاية في الهند، فإن أكثر ولاية مستفيدية من حملة التطعيم، هى ولاية أوتار براديش التى تلقت وحدها 6.73.542 مليون من جميع المستفيدين من التطعيم، في إطار حملة التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا على مستوى الولايات الهندية.

وأوضحت الوزارة أن حملة التطعيم التراكمية تشمل 53.04.546 مليون عامل رعاية صحية و4.70.776 مليون عاملاً في الخطوط الأمامية، وفي غضون 24 ساعة، تم تلقيح 3.58.473 مليون مستفيد عبر 8.875 جلسة. كما تم عقد 1.15.178 مليون جلسة حتى الآن، وفي تطور، سجلت البلاد أقل من 80 حالة وفاة يومية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر.

أوضح التقرير أن ولاية كيرالا الهندية بلغت الحد الأقصى لعدد حالات التعافي في يوم واحد مع 6178 حالة تم شفاؤها حديثًا، كما تعافى ما مجموعه 1739 شخصًا في ولاية ماهاراشترا في غضون 24 ساعة تليها 503 شخصًا في تأميل نادوا، وقالت الوزارة إن 84.83 % من الحالات الجديدة اليومية تأتي من 6 ولايات وجامعة تكساس، كما أبلغت ولاية كيرالا عن أعلى حالات جديدة يومية عند 5942. تليها ولاية ماهاراشترا بـ 2768 حالة ، بينما أبلغت ولاية كارناتاكا عن 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن برنامج التطعيم الشامل في الهند ضد فيروس كورونا بدا في 16 يناير 2020، وكان أول من حصل على التطعيم العاملون فى الرعاية الصحية والخطوط الأمامية. كما احتل كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا المرتبة الثالثة في الترتيب للحصول على لقاح كورونا، كما أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا سيحصلون على التطعيم في مارس المقبل.