شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح أسترازينيكا أقل فاعلية لمكافحة سلالة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أسترازينيكا البريطانية، عن أن البيانات التي أجريت على لقاح كورونا الذى طورته جامعة أكسفورد بالإشتراك مع شركة أسترازينيكا، أظهرت أن فاعليته أقل في مكافحة السلالة المتحورة لفيروس كورونا بجنوب أفريقيا.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، وجامعة أكسفورد أن اللقاح قد قلل بشكل كبير من فعاليته ضد البديل الجنوب أفريقي، وفقًا لتقرير الفاينانشال تايمز الذي نُشر في وقت سابق من اليوم.

ومن بين متغيرات فيروس كورونا التاجي التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليًا ما يسمى المتغيرات البريطانية وجنوب إفريقيا والبرازيلية، والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

قال متحدث باسم استرازينيكا AstraZeneca ردًا على تقرير فاينانشيال تايمز: "في هذه المرحلة الصغيرة من التجربة الأولى / الثانية، أظهرت البيانات المبكرة فعالية محدودة ضد مرض خفيف يرجع أساسًا إلى البديل B.1.351 جنوب إفريقيا".

وأضاف المتحدث باسم AstraZeneca: "ومع ذلك، لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد المرض الشديد والاستشفاء نظرًا لأن الأشخاص كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء".

قالت الشركة، إنها تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقي من الأمراض الشديدة، بالنظر إلى أن نشاط الأجسام المضادة المعادلة كان مكافئًا للقاحات كورونا الأخرى التي أثبتت الحماية من الأمراض الشديدة.

قال المتحدث باسم استرازينيكا AstraZeneca بدأت جامعة أكسفورد وأسترازينيكا في تكييف اللقاح ضد هذا البديل وسوف تتقدم بسرعة من خلال التطوير السريري حتى يكون جاهزًا للتسليم في الخريف إذا لزم الأمر".

أكدت جامعة أكسفورد، إن لقاحهم له فعالية مماثلة ضد متغير فيروس كورونا المتحور البريطاني كما هو الحال مع المتغيرات المتداولة سابقًا.