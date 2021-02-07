شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية بالأطعمة المفيدة والضارة لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد اتباع النظام الغذائى المناسب أمرا ضروريا خلال رحلة علاج مرضى السرطان، لتحمل الأدوية الثقيلة وللوقاية من الجراثيم والعدوى البكتيرية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

إليك بعض النصائح الرئيسية لمرضى السرطان فيما يتعلق بسلامة الغذاء والأطعمة التى يجب تجنبها أثناء رحلة العلاج:

1- تناول الطعام المطبوخ جيدًا لتجنب العدوى البكتيرية.

2- استخدم لوح تقطيع منفصل للأسماك النيئة أو اللحوم أو الدواجن.

3- تبريد المواد الغذائية القابلة للتلف حتى يتم استخدامها بأمان.

4- الحرص على تناول 5 أو 6 وجبات صغيرة يوميًا وفى أوقات محددة حتى لو لم تكن جائعًا.

5- تأكد من أن نظافة المطبخ والأدوات المستخدمة فى طهى وإعداد الطعام.

6- تجنب تناول الخضراوات النيئة لأنها يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية خاصة مريض السرطان يكون معرضًا لخطر الإصابة بها بسبب الأدوية الثقيلة.

7- تجنب تناول اللحوم الحمراء أثناء علاج السرطان لأنها صعبة الهضم ويمكن أن تؤدى إلى حدوث اضطراب فى المعدة.

8- تجنب تناول المواد الغذائية التى تحتوى على دهون متحولة مثل البطاطس المقلية والبيتزا المصنعة خارج المنزل وغيرها.

9- تجنب تناول البيض واللحوم النيئة.

10- السكر ممنوع منعًا باتًا فى النظام الغذائى لمرضى السرطان، ومكن استبداله بالتمر مثلًا.

- فيما يلى.. الأطعمة المفيدة لمرضى السرطان للتعافى بشكل جيد:

1- إضافة الزيت والزبدة والحليب نظرًا لقيمتها الحرارية.

2- تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات وذات السعرات الحرارية العالية مثل الأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة والحلوى والحبوب المطبوخة والفاصوليا والمكسرات مفيدة بشكل خاص فى التعافى من تأثير العلاج.

3- تناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على الفيتامينات والألياف لتحسين عملية الهضم.

4- شرب الكثير من السوائل لتعويض ما يفقده الجسم خاصة بالنسبة لمرضى السرطان يُنصح بتناول 8-12 كوب من السوائل يوميًا على الأقل، بجانب الماء العصائر الطبيعية أيضًا مهمة لمرضى السرطان لأنها تعتبر مصدرًا رائعًا لاستعادة الطاقة.

5- تناول المزيد من المكسرات وزيت الزيتون والأسماك لأن كل هذه العناصر غنية بالدهون غير المشبعة ومفيدة لضمان صحة المخ والقلب من خلال اتباع نظام غذائى يحتوى على هذه المكونات.

6- أضف الأطعمة الغنية بالبروتين والتى تمد الجسم بالطاقة للجسم.

7- شرب اللبن والشوربة مفيدة جدًا لمرضى السرطان خاصة الذين يعانون من صعوبة فى هضم الطعام الصلب، مع مراعاة شرب اللبن الخالى من مادة اللاكتوز حيث إنه شائع بين مرضى السرطان عدم تحملهم لمادة اللاكتوز لأنها تسبب إسهال.