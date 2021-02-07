شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الأجسام المضادة تحفز مناعة قصيرة الأمد ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر الأجسام المضادة نتائج واعدة في جهود الوقاية من الفيروسات، وليس العلاج فقط، فقد تكون الأجسام المضادة المخبرية التي يستخدمها آلاف الأشخاص كعلاج تجريبي لـ كورونا أداة لمنع انتشار الوباء، وتعد كلية الطب بجامعة مينيسوتا الأمريكية واحدة من أكثر من 100 مركز أبحاث يسجل المرضى في دراسة لمعرفة ما إذا كانت حقن الأجسام المضادة يمكن أن تمنع العدوى بين جهات الاتصال المنزلية لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا، وهو الفيروس المسبب كوفيد -19.

ووفقا لتقرير موقع "startribune"، قالت آن ماري لوك، أخصائية الأمراض المعدية في الجامعة ، أنه في حين أن اللقاحات تمكن المرضى من تكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، فإن المشاركين في الدراسة يتلقون حقنًا من الأجسام المضادة بأنفسهم.



التحقيق فى فاعلية الاجسام المضادة

وقال لوك: "الميزة هي أنه أسرع بكثير لأنه على عكس اللقاحات التقليدية، لا يستغرق الأمر أسابيع حتى يعمل، ولكن الجانب السلبي لها أن الحماية لا تدوم طويلاً، وحتى الآن لا نعرف بالضبط كم من الوقت تدوم - هذا جزء مما ستبحثه هذه الدراسة."

وقال الدكتور ويليام بيتري ، أخصائي الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فيرجينيا ، إن هذا المفهوم يسمى "التحصين السلبي"، مضيفا أن الأطباء استخدموا الأجسام المضادة بهذه الطريقة لسنوات ، لذلك قد يستفيد المرضى من المناعة المؤقتة ضد عدد من الأمراض.

وأضاف أخصائي الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فيرجينيا : "ما يفعله التحصين السلبي في حالة فيروس كورونا في الأساس ، أنه يقفز إلى جهاز المناعة لديك ليبدأ الدفاع المؤقت ضد الفيروس."

وأبلغت وزارة الصحة في ولاية مينيسوتا عن 1030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة أخرى بسبب مضاعفات كوفيد -19.

وتم استخلاص الأجسام المضادة لاستخدامها في حالات الطوارئ من قبل المنظمين الفيدراليين ويتم إتاحتها للمرضى من خلال برنامج فيدرالي للولاية.

وكعلاج ، يتم تسليم الأجسام المضادة عن طريق التسريب بالوريد لمدة ساعة، وفي دراسة الوقاية في جامعة مينيسوتا والمراكز الطبية الأخرى ، يتلقى المرضى أجسامًا مضادة عن طريق أربع حقن في المعدة.

ووجد الباحثون أن 10 من 186 شخصًا تلقوا الأجسام المضادة أصيبوا بفيروس كورونا ، مقارنة بـ 23 إصابة بين 223 شخصًا في مجموعة الدواء الوهمي، لم تظهر أعراض كورونا على أي من المرضى الذين عولجوا بأجسام مضادة ، في حين أصيب ثمانية ممن تلقوا العلاج الوهمي بعدوى أعراض.

وأضاف الباحثون أن استخدام التطعيم السلبي يمكن أن يكون وسيلة مهمة لحماية مقدمي الرعاية للمرضى المصابين بـ كورونا، و يعتقد أن Regeneron قد تسعى للحصول على إذن استخدام طارئ (EUA) من إدارة الغذاء والدواء لتوفير الأجسام المضادة للوقاية قريبًا.