شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سلالة سلالة كورونا المتحورة ستنتشر بقوة بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت دراسة حديثة أن السلالة الأكثر قدرة على العدوى من فيروس كورونا والتي ظهرت أولا في بريطانيا تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة وتتضاعف كل عشرة أيام.

وأشارت الدراسة الصادرة عن معهد "سكريبس" الأمريكي البحثي بولاية كاليفورنيا إلى أن فريق الباحثين المشاركين في الدراسة، وبعد تحليل نصف مليون من اختبارات فيروس كورونا ومئات العينات الجينية، يتوقعون أنه في غضون شهر قد تصبح هذه السلالة الفيروسية غالبة في الولايات المتحدة وقد تتسبب في طفرة انتشار لحالات جديدة وزيادة الخطر من حدوث حالات وفاة.

وتقدم هذه الدراسة البحثية أول عرض لتاريخ السلالة المعروفة باسم "بي 117" منذ أن وصلت إلى الولايات المتحدة أواخر العام الماضي 2020.

وتؤكد الدراسة ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" في الشهر الماضي حين حذرت من إمكانية انتشار هذه السلالة الفيروسية بالولايات المتحدة بحلول شهر مارس المقبل لو أنها سلكت نفس مسلكها في بريطانيا.

وقال الباحث كريستيان أندرسن المشارك في إعداد الدراسة وخبير الفيروسات بمعهد "سكريبس" إن علينا الاستعداد لانتشار هذه السلالة في معظم الأماكن في الولايات المتحدة بحلول الشهر المقبل وأن يكون معدل العدوى أعلى بما بين 30 و 40% من سائر السلالات الفيروسية.