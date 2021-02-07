شكرا لقرائتكم خبر عن تحول ملعب يانكيز للبيسبول إلى مركز تطعيم كورونا لفقراء نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول ملعب يانكيز الشهير للبيسبول في حي ذا برونكس بمدينة نيويورك، وهي منطقة تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، إلى مركز لتطعيم الفقراء بلقاحات مضادة لكوفيد 19، وفقًا لموقع ميدكال برس medicalxpress.





وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إن معدل الإيجابية فى حالات كورونا في منطقة برونكس هو الأعلى بين جميع الأحياء الخمس في نيويورك، مضيفًا أنه وصل لنسبة 6.67%، أي ضعف المعدل في منطقة مانهاتن الأكثر ثراء، لهذا السبب قررت السلطات في هذا المعقل الديمقراطي التقليدي للمدينة حجز التطعيمات المعروضة في الملعب حصريا لسكان برونكس.

من جهته قال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو ذو الميول اليسارية: عند مدخل "الاستاد" تظهر بالعدالة، حيث تجب حماية الأشخاص الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من الحماية لأن برونكس هي واحدة من الأماكن التي تحملت وطأة أزمة فيروس كورونا.



ملعب يانكيز

أوضح الموقع أنه على الرغم من أن ملعب يانكيز يقدم التطعيمات من حيث المبدأ فقط عن طريق التسجيل أولاً على الموقع الإلكترونى للتطعيم باللقاحات، إلا أن العديد من الأشخاص الذين يقفون في الطابورلم يتمكنوا من عملية التسجيل، حيث تتطلب اتصالاً قويًا بالإنترنت ومعرفة جيدة باللغة الإنجليزية وأحيانًا ساعات من الصبر.

بعد محاولته عبثًا لمدة 15 يومًا للحصول على موعد، تمكن مانويل روساريو، 76 عامًا، من الحصول على تسديدة في الملعب، بعد وقوفه في الصف لمدة أربع ساعات، وقال دي بلاسيو: إنه أمر مقلق للغاية أن نتمكن الآن من إجراء 400000 و500000 جرعة لقاح في الأسبوع، وهل يمكننا الحصول على الإمدادات اللازمة من الجرعات أمن ستتأخر؟



ملعب يانكيز

في نيويورك، تظهر الأرقام الصادرة اليوم الأحد أنه من بين 500000 جرعة من اللقاح تم إعطاؤها بالفعل، تلقى 15% فقط التطعيم من ذوي الأصول اللاتينية ، على الرغم من أنهم يمثلون 30% من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين. و11%ذهبوا إلى الأمريكيين الأفارقة، الذين يشكلون 25 %من السكان.