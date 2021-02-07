شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على احتياطات السلامة بعد تلقى لقاح كورونا..تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعتقد الكثير ممن حصلوا على لقاح فيروس كورونا انه بإمكانهم الان التحرك بحرية أكبر والرجوع إلى عادات الزيارات والاختلاط مرة أخرى تدريجيا للعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن وفقا لتقرير موقع ميدكال برس"medicalxpress"،فإنه حتى بعد الحصول على لقاح كورونا، لا يزال من المهم اتخاذ احتياطات السلامة، مثل تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، لمنع انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم المناعة التي يوفرها لقاح فيروس كورونا ومدة استمرار الحماية قبل أن يفكر الخبراء في تغيير توصيات السلامة الحالية.

وأوضح التقرير أنه بعد حصولك على جرعتين من لقاح كورونا، يستغرق جسمك حوالي أسبوعين لبناء الحماية، ولكن حتى ذلك الحين يمكن أن تصاب بالفيروس المسبب لـ كورونا .

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت اللقاحات تقلل من انتشار الفيروس، نتيجة لذلك ، فانه من غير المعروف ما إذا كان الشخص الذي تم تطعيمه قد يكون حاملًا لفيروس كورونا وينشره للآخرين.

بسبب هذه العوامل ، حتى بعد التطعيم ، لا يزال من الممكن أن تشكل خطرًا صحيًا على أفراد العائلة والأصدقاء غير المطعمين من خلال زيارتك معهم، وتكون مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة من كورونا أعلى بالنسبة للأشخاص الأكبر سنًا.

لذا ينصح بعد الحصول على لقاح كورونا بالاستمرار في اتباع احتياطات السلامة.