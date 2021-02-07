شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات بتحسين التهوية وإبقاء النوافذ مفتوحة لحماية طلاب المدارس من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة لمجلة الجمعية الملكية للطب بالبريطانية BMJأن هناك حاجة ملحة لإصدار إرشادات ملزمة حول كيفية استخدام المدارس للتهوية، لتقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا في القاعات الدراسية، وأوضحت الدراسة أن تحسين جودة الهواء في الفصول الدراسية يجب أن يكون بنفس أهمية اتباع نصيحة الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغسل اليدين، وفقًا لموقع ميدكال برس medicalxpress.





وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور كافيه أساناتي، المحاضر الفخري الإكلينيكي الأول في أمراض الرئة المهنية بالمعهد الوطني للقلب والرئة، إمبريال كوليدج لندن: "فى سبيل إصرار السلطات على الإبقاء على المدارس مفتوحة، هناك حاجة ملحة لتنفيذ استراتيجيات تخفيف أكثر فاعلية في المدارس، مع الاهتمام الخاص بالتهوية بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إضافة المعلمين وغيرهم من موظفي المدرسة إلى قائمة أولويات التطعيم".

أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى دراسة جدوى لتنفيذ أنظمة تهوية وترشيح أفضل في المدارس، بالإضافة إلى بعض الأعمال التجريبية والأبحاث التي تشمل خبراء في جودة الهواء الداخلي والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وحتى ذلك الحين، يجب على إدارات المدارس ، إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة بقدر ما هو ممكن عمليًا، للوقاية من الفيروس القاتل.

الجدير بالذكرأن وزارة الصحة البريطانية أعلنت عن بدء تطبيق اختبار فيروس كورونا والذى يطلق عليه "من الباب الى الباب"، لمناطق جديدة تابعة للملكة بعد تفشى السلالات الجديدة للفيروس بالعديد من المناطق الجغرافية، والذى يتمثل في إجراء الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا من خلال حملات تجوب على المنازل بمختلف المناطق لتتبع أكثر المناطق التى ينتشر بها الفيروس.