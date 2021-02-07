شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حصولك على التطعيم.. إجابات أبرز الأسئلة بعد تلقى جرعات لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية عن أهم الإجابات التي تدور في أذهان الحاصلين على جرعات لقاحات فيروس كورونا، حيث أجاب عدد من الخبراء والأطباء المعتمدين على أخطر الأسئلة التي يطرحها الأصحاء خوفًا من الآثار الجانبية للقاحات.

ومن أبرز الأسئلة التي أجاب عنها التقرير كانت حول فاعلية اللقاحات على جنسيات أو عرقيات معينة مثل أصحاب البشرة السمراء، حيث تبين أن فاعلية اللقاحات لا تتأثر بجنسيات معينة ولا توجد ثمة علاقة بينهما.

وذكر التقرير حول إذا كان اللقاح آمنا على المدى البعيد أم لا، حيث أشارت التقارير إلى أن فئة قليلة تعانى من آثار جانبية بعد الحصول على لقاحات فيروس كورونا وتكون أعراض خفيفة وشائعة وتشمل الألم والتورم أو الاحمرار في ذراعك والصداع والتعب، حيث لم يتم تسجيل أية مضاعفات طويلة الأجل من التجارب.

وحول الحصول على جرعات من اللقاحات، فإن التقرير يكشف عن ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاحات من أجل الحصول على أقصى حماية ضد Covid-19، حيث تساعد الجرعة الأولى الجسم على البدء في بناء مناعة ضد الفيروس (SARS-CoV-2) وقد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أسبوعين حتى يتمكن جسمك من بناء بعض الحماية من اللقاح الأول، وتزيد الجرعة الثانية من الاستجابة المناعية لضمان الحماية على المدى الطويل.

ومن أكثر الأسئلة شيوعًا هو مدى فاعلية اللقاح بنسبة 100٪ ، حيث تبين أنه لايوجد لقاح فعال بشكل تام لكنه يساعد على تقليل الضغط على المستشفيات.

وحول أهمية ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي بعد الحصول على التطعيم، أثبت التقرير أهمية الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية للحصول على حماية من العدوى الفيروسية.