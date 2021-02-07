شكرا لقرائتكم خبر عن الكمادات علاج للبرد فى كتاب "جالينوس لشفاء الأمراض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "جالينوس الى غلوقن" الذى شرحه ولخصه حنين بن إسحاق وقام بتحقيقه دكتور محمد سليم وصدر عن هيئة الكتاب، أن الكمادات من أفضل علاجات السخونة التى تسببها نزلات البرد، حيث تسبب كمادات الماء البارد إفاقة المريض من الإغماءة كما تحميه من ارتفاع درجة حرارته، ويتناول كتاب "جالينوس الى غلوقن في التأتى لشفاء الأمراض"، أنواع الصداع، بما فيها الصداع النصفي، حيث يتطرق أيضا إلى الأورام وظهور البلغم أحد الأعراض التنفسية المحيرة، من خلال تناول علاجات وأدوية متنوعة بشان هذا العرض الذي يرجع ظهوره لعدة أسباب علمية تناولها الكتاب أيضا.

وناقش الكتاب علاج الأورام في الجزء الثانى منه، حيث تطرق إلى علاج الورم في اللحم الرخو، وكيفية علاج الخراجات والدبيلات، بالإضافة الى تعريف مرض الجذام وأسباب ظهوره وأعراض الإصابة به، كما ناقش أسباب الحمى وأنواعها بتعمق يكشف كيفية الإصابة بها وعلاقتها بظهور البلغم.

ويعتبر الكتاب من أهم المؤلفات التي تناولت العديد من الأمراض التنفسية والمزمنة التي بدأت في التفشى خلال العقود الأخيرة، حيث نجح المترجم الشهير حنين بن إسحاق المتطبب من تلخيص أهم القضايا الطبية التي يناقشها الكتاب حيث تستهل الأطروحة الأولى بتقسيم للأمراض وفقاً لأسبابها، تتبع ذلك مناقشة لأسباب الحميات وعلاجها.