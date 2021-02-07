شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العلاج النفسى الجماعى وكيف بدأ فى مصر؟.. يحيى الرخاوى يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج النفسي الجماعي أحد أفيد الطرق في العلاج النفسي، والتي دخلت إلى مصر في أوائل السبعينيات في القرن الماضي وكانت هذه الطريقة في العلاج النفسي ناجحة للغاية وتسمى Group Psychotherapy، قال الدكتور يحيي الرخاوي لـ"الخليج 365" بدأ العلاج النفسي الجماعي منذ عام 1972 حتى الآن، ويعني هذا العلاج أن هناك جماعة يتحدثون سويًا عن آلامهم ليكونوا وعيا مشتركا يسمى الوعي الجمعي، وهذا الوعي المشترك يمتد إلى الوعي المجتمعي الجماعي.

وعن سر اختياره لمجال الطب النفسي من البداية قال الرخاوي: "دخلت كلية الطب بالصدفة جبت مجموع كبير في الثانوية العامة.. مكنش قصدي.. وأبويا قالي ادخل طب زي أخوك ومكنتش غاويها في الأول"، مضيفًا أنه مع سنوات الدراسة بدأ يجد جانبا إنسانيا جيدا في الطب مع المواساة والمداواة يسمى "طب نفسي".

وأضاف: "كنت بقرأ في الأخبار حادثا مؤلما لمحلل نفسي يعالج مريض بارانويا خطير والمريض اعتدى عليه وقتله ومات وهذا الحادث تسبب في هزة ثم كتب الصحفى كامل الشناوي حينها مقالة أبدى فيها بعض اللوم على المحلل وأنه يجب على المريض أن يذهب لطبيب نفسي وليس لمحلل نفسي".

وتابع: "كنت بقرأ وأنا طالب ولسه لم أتخصص وعرفت إن كلية الطب فيها قسم أمراض نفسية يجمع مثل هذه الأمراض قررت أن أتخصص في الطب النفسي".

وأوضح أنه يعمل في المهنة منذ عام 1957، مضيفًا: "عدى عليا آلاف من الحالات كل حالة غير الثانية مهما كان التشخيص واحد وكل حالة تقدم لي مفاجأة واكتشاف وحوار جديد".

وتابع أن الطب النفسي أصبح ليس مبنيًا على الكلام والتحليل ولكن مبني على تفاعل الوعي بيني وبين المريض.