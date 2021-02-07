شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يتوقعون عودة الأنفلونزا رغم انخفاض نسب الإصابات حالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع خبراء الصحة العامة عودة وباء الأنفلونزا في وقت ما رغم انخفاض الإصابات في الوقت الحالي، وأكد الخبراء أن هذا الانخفاض التاريخي الحالي في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وعدد وفيات الأنفلونزا على مستوى العالم قد يكون بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

وبحسب الإحصائيات بين 1 أكتوبر و 30 يناير، تم نقل 155 أمريكيًا فقط إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا، مقارنة بـ 8633 خلال نفس الإطار الزمني تقريبًا قبل عام وهذا انخفاض بنسبة 98٪، حيث قامت المعامل في الولايات المتحدة بجمع واختبار أكثر من نصف مليون عينة للإنفلونزا منذ أواخر سبتمبر، لكن 0.2٪ فقط من تلك العينات كانت إيجابية (إجمالي 1300) ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

ولا تنتشر الأنفلونزا مثل فيروس كورونا، حيث أن متوسط ​​عدد الأشخاص المصابين بالأنفلونزا شخص واحد ينقل الشخص المصاب بفيروس كورونا إلى ما بين 2 و 2.5 شخص.

ويعود هذا الاختلاف إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء ويبقى معلقًا في الهواء لساعات وهذا ليس صحيحًا بالنسبة للإنفلونزا.