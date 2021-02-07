شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانى يبتلع سماعة أذن وطاقم طبى ينجح فى إزالتها بعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت مستشفى بمدينة ووستر بإنجلترا، حالة فريدة من نوعها لرجل في العقد الخامس من عمره، ابتلع سماعة الأذن أثناء النوم، مما أدى الى تدهور حالته الصحية ونقله الى المستشفى خوفا من تعرضه لمضاعفات تنفسية بعد استقرارها داخل المرئ، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس.



بريطانى يبتلع سماعة الاذن خلال سماعه الموسيقى

واضطر الطاقم الطبي، إلى إزالة سماعة الأذن اللاسلكية من المرئ حتى يتمكن من استعادة قدرته على التنفس، ويروى المريض برايد جوتييه، أنه ذهب للنوم وكان يرتدى سماعة الأذن لسماع الموسيقى، وعندما استيقظ فوجئ بنفاذ سماعة الأذن الصغيرة الى فمه لتستقر في منطقة الحلق وأدت إلى شعوره بالاختناق.

وكشفت الأشعة السينية استقرار سماعة الأذن في منطقة المرئ السفلى داخل المريض، لذا تم نقله إلى غرفة الطوارئ تمهيدا لدخوله غرفة العمليات لازالتها من المرئ في اسرع وقت.

ونجح الطاقم الطبي في إزالة سماعة الأذن أثناء التنظير الداخلي الطارئ، في حين أكد المريض أنه لم يشعر أبدًا بأكثر بإزعاج بسيط، مؤكدا:" لم يخطر ببالي أبدًا أن النوم مع سماعات الرأس يمكن أن يشكل خطرًا على السلامة".