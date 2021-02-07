فوائد سحرية للأطعمة المرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

تحتوي بعض الخضروات ذات مذاق المر مثل: القرنبيط، والبروكسل، والكرنب، واللفت، والفجل، والجرجير على مركبات تسمى الجلوكوزينات المسؤولة عن المذاق المر بالإضافة لامتلاكها العديد من الفوائد الصحية، إذ أظهرت الدراسات أنّ الجلوكوزينات تبطئ نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، فالأشخاص الذين يتناولون الخضروات الصليبية قد يقل خطر إصابتهم بالسرطان، وقد تساعد أنزيمات الكبد على معالجة السموم

قالت خبيرة التغذية الألمانية زابينا هولسمان إن المواد المُرة الموجودة في بعض تتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنها تعمل على فتح الشهية وتحفيز إنتاج إفرازات الهضم، كما أنها تعمل على تحفيز الكبد والمرارة وحرق الدهون.

وأضافت هولسمان أن المواد المُرة تمتاز أيضاً بتأثير مضاد للميكروبات ومضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على تنقية الدم وتقوية جهاز المناعة.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالمواد المُرة في الخضروات الورقية الخضراء والشيكوريا والغريب فروت وبذور الخردل والكركم والزنجبيل والقرفة.

ويعدّ نبات الكاكاو ذو مذاق مرّ وله العديد من الفوائد ويحتوي على البوليفينول ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن توسع الأوعية الدموية وتقلل من الالتهابات، فقد ظهر في الأبحاث أن تناول الشوكولاتة خمس مرات على الأقل أسبوعياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 56٪