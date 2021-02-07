تعرف على الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد ـ 19 حول العالم

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

كشفت الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد ـ 19 حول العالم حدوث انخفاضا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا المستجد في العديد من دول العالم، وسجلت الإصابات الجديدة اليوم (الأحد) حوالي 80 ألف إصابة (حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الإمارات) وذلك مقارنة بـ 496 ألف إصابة جديدة يوم الخميس الموافق 6 فبراير، كما انخفضت الوفيات في دول العالم من 14.6 ألف حالة وفاة يوم الخميس الماضي إلي 2.8 حالة وفاة اليوم.



وسجلت حالات الإصابة بفيروس كوفيد ـ 19 يوم أمس الجمعة وفق موقع وورلد ميتر 422 ألف إصابة، و2.7 الف حالة وفاة في جميع دول العالم، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الشفاء من المرض إلى 97% وانخفاض معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 3% فقط حول العالم.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن الانخفاض في أعداد المصابين بالفيروس في العديد من دول العالم يُعزى إلى توسيع نطاق اللقاحات في عدد من الدول خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وايطاليا واسبانيا والهند والبرازيل والمكسيك.

وتربعت الإمارات في المركز الأولى عالمياً من حيث توزيع الجرعات اليومية خلال اليومين الماضيين بمعدل 1.29 جرعة لكل 100 شخص، وفق مؤشر our world in data العالمي، وقد بلغ عدد الجرعات التي نفذتها الإمارات حتى الآن 4.31 مليون جرعة بمعدل 112 ألف جرعة يوميا.

وبحسب البيانات الأخيرة بلغ إجمالي الإصابات حول العالم إلى 106 ملايين و425 ألف إصابة، كما بلغ عدد الوفيات الإجمالي إلى 2.32 مليون حالة وفاة جراء فيروس كورونا، وتعافي 78 مليون آخرين، ليتبقى 26 مليون إصابة بالفيروس تخضع للعلاج منها 104 آلاف حالة حرجة.