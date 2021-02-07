تفش جديد لـ"إيبولا" بالكونغو.. ووفاة حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، اكتشفت حالة إصابة بفيروس الإيبولا في شرق البلاد قرب مدينة بوتيمبو، مضيفة أن المصابة توفيت.

كانت أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك قد ظهرت على امرأة في بلدة بينا في أول فبراير/شباط، وتوفيت المرأة في المستشفى في بوتيمبو يوم الثالث من الشهر نفسه، وكانت زوجة رجل أصيب بالفيروس في بؤرة سابقة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وقد يمثل هذا الإعلان بداية التفشي الـ12 للإيبولا في الكونغو منذ اكتشاف الفيروس بالقرب من نهر إيبولا عام 1976، وبذلك يتجاوز عدد مرات تفشي الفيروس في البلاد مثلي نظيره في أي دولة أخرى.

يأتي هذا بعد قرابة 3 أشهر على إعلان الكونغو انتهاء التفشي الـ11 فيها، والذي كان على بعد مئات الأميال في الغرب وأصاب 130 شخصاً وأودى بحياة 55.