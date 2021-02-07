فائدة "غير متوقعة" لتناول القهوة يومياً للرجال

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

يحرص الكثيرون على تناول القهوة صباحاً لدورها الفعّال في تعديل المزاج، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن تأثير إيجابي "غير متوقع" للقهوة على الرجال دون غيرهم.



ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحداً على الأقل يومياً كانواً أقل عرضة بنسبة 15% لفقدان سمعهم، من أولئك الذين لا يشربون هذا المشروب، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفحصت الدراسة بيانات حوالي 37000 شخص، ذكوراً وإناثاً، وأظهرت النتائج أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الفائدة غير المتوقعة يبدو أنها تنجم عن القهوة بأنواعها، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، أو مصفاة أو غير مصفاة.

إلا أنه لم يتم العثور على صلة بين القهوة ووظيفة السمع لدى النساء، وقال الباحثون إنه يمكن أن يكون بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء.

وأوضحوا أن "هذا ربما مرده المستويات العالية من هرمون الأستروجين، الذي يوجد لدى النساء، الذي يحمي من فقدان السمع المرتبط بالتقدم بالعمر".

وأشار الباحثون إلى أن تأثير النظام الغذائي على السمع سيكون أقل أهمية بالنسبة للمرأة.