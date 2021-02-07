شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: انخفاض حالات الإصابة بالأنفلونزا بأمريكا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) عن انخفاض معدل الإصابة بالإنفلونزا بشكل كبير، وأرجعت ذلك إلى تفشى فيروس كورونا، ووفقًا للتقارير فإن شخصًا واحد توفى بسبب الإنفلونزا خلال الفترة من 24 حتى 30 يناير الماضى، بينما توفى 55 شخصًا بالأنفلونزا فى نفس الفترة من العام الماضى بولاية كاليفورنيا بينما كانت هناك 6 حالات إصابة فقط بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

وأظهرت البيانات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه حتى شهر يناير الماضى كان نشاط الأنفلونزا ضئيلًا بجميع الولايات والأقاليم فى أمريكا، بينما كانت الأنفلونزا منتشرة بشكل أكبر فى 45 ولاية خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تم تحليل 18531 اختبارًا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية تبين منها إصابة 25 فقط بالأنفلونزا، وتكشف بيانات (CDC) أنه من بين جميع الاختبارات التى أجريت على الأنفلونزا هذا العام كانت نسبة 0.1% فقط إيجابية.

من جانبهم، يعتقد الخبراء أن فيروس كورونا صاحب الفضل فى انخفاض حالات الإصابة بالأنفلونزا فى أمريكا، خاصة مع بداية التطعيمات ضد فيروس كورونا وإتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19 كل ذلك ساعد أيضًا فى إبطاء انتشار فيروس الأنفلونزا، خاصة مع الحفاظ على النظافة السليمة لليدين وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل وغلق المدارس وبعض أماكن العمل وغيرها.

من جانبه، قال ديفيد توبهام المدير المشارك لمركز نيويورك للإنفلونزا إن الأطفال السبب الرئيسى وراء انتشار الأنفلونزا بسبب اختلاطهم ببعض وهو ما تم الحد منه بعد غلق المدارس للحد من تفشى فيروس كورونا.