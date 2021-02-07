شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توافق على اللقاح الثانى لفيروس كورونا "سينوفاك" للاستخدام العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة سينوفاكSinovac الصينية، إن لقاح كورونا الخاص بها قد تمت الموافقة عليه للاستخدام العام من قبل منظم المنتجات الطبية في الصين.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز Reuters يعتبر لقاح سينوفاك ثاني لقاح يتم الموافقة عليه للاستخدام العام في الصين، بعد أن تم الموافقة على اللقاح الذي طوره معهد بكين التابع للمجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية سينوفارم "Sinopharm "في ديسمبر.

تم بالفعل استخدام اللقاحين، بالإضافة إلى مرشح ثالث من سينوفارم Sinopharm، في برنامج التطعيم الصيني الذي قدم أكثر من 31 مليون جرعة، تستهدف بشكل أساسي المجموعات المعرضة لخطر الإصابة، يتم استخدام مرشح رابع من شركة كانزينو CanSino Biologics بين الأفراد العسكريين.

قالت شركة سينوفاك في بيان صحفي، إن إندونيسيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروجواي منحت تصريحًا طارئًا للقاح CoronaVac الذي طورته شركة سينوفاك Sinovac، موضحة إن الموافقة على نظام الجرعتين من قبل الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية تستند إلى نتائج شهرين من التجارب السريرية في المراحل الأخيرة في الخارج، والتي لم يتم الحصول على بيانات التحليل النهائية منها بعد.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع أن تتمكن وحدتها سينوفاك ومقرها بكين من إنتاج أكثر من مليار جرعة سنويًا في شكل مكونات سائبة في شهر فبراير.

تعمل سينوفاك Sinovac أيضًا على توسيع قدرتها على ملء اللقاح في قوارير ومحاقن، والتي تتخلف حاليًا عن قدرتها على تصنيع اللقاح، كما قامت بالاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات الملء والتغليف لشركاء في الخارج.

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تخطط لتوفير 10 ملايين جرعة لقاح لمبادرة كوفاكس COVAX التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، وهي مبادرة عالمية لتوزيع اللقاحات بشكل عادل في العالم، تقدمت كل من سينوفاك وسينوفارم وكانزينو بطلب للانضمام إليها.

أظهرت تجربة المرحلة الأولى والثانية في الصين، إن اللقاح يمكن أن يؤدي بأمان إلى استجابة مناعية للمشاركين الأكبر سنًا، كما يتم اختباره أيضًا في المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17عامًا

وحذرت شركة سينوفاك، من أن البيانات الخاصة بمعدل الحماية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق "محدودة".

وأضافت أنه "عندما تستخدم المؤسسات ذات الصلة هذا اللقاح، يجب تقييم استخدام هذا المنتج بالنظر إلى الحالة الصحية وخطر التعرض لهذه الفئة العمرية".

وقال موقع الوكالة، يتم اختبار لقاح سينوفاك Sinovac في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في بلدان بما في ذلك البرازيل، وإندونيسيا، حيث تم إصدار قراءات مختلفة للفعالية بشكل منفصل، دون توفير تفاصيل كافية للجمهور.

وأكدت شركة سينوفاك في بيان، إن اللقاح وجد بنسبة 50.65% فعالاً ضد فيروس كورونا في تجربة البرازيل التي جندت 12396 عاملاً طبياً أكبر من 18 عاماً حتى 16 ديسمبر وسجلت 253 حالة.

قال باحثون محليون، إن معدل نجاح تجربة تركيا كان 91.25%، بناءً على تحليل أولي لـ 29 حالة، كان هناك معدل فعالية 65.3% في تجربة إندونيسيا.

وأضاف الموقع، إن تفشي الوباء في البرازيل وتركيز التجربة على العاملين في المجال الطبي من بين العوامل التي يعتقد سينوفاك أنها ربما تكون قد خفضت معدل الفعالية الملحوظ في البيانات من هناك.

وقالت شركة سينوفاك، إن التجربة البرازيلية وجدت أن اللقاح فعال بنسبة 83.7% ضد فيروس كورونا الذي يتطلب علاجًا طبيًا، و100% فعال ضد الاستشفاء والحالات الشديدة والوفاة في نفس التجربة.

وكانت شركة سينوفاك قد أعلنت، إن معدل الحماية كان ما يقرب من 70% بناءً على ملاحظة مجموعة فرعية أصغر في تجربة البرازيل، حيث تلقى المشاركون الجرعتين في فترة 3 أسابيع بدلًا من أسبوعين بالنسبة لمعظم المشاركين.