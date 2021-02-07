شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تستعد لإنتاج اللقاح الروسى والصينى بعد الموافقة عليهما من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن النمسا مستعدة لإنتاج لقاحات روسية وصينية إذا تمت الموافقة عليهما من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشار سيباستيان كورتس، المستشار النمساوي ورئيس الحكومة، إلى أن الأمر يتعلق بالحصول على اللقاح الأكثر أمانًا في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عمن قام بتطويره.

وأكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أن النمسا مستعدة لإنتاج لقاحات كورونا الروسية والصينية إذا تم تسجيلها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وأوضح أنه إذا تم تسجيل لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسي أو اللقاح الصيني في الاتحاد الأوروبي، فإن النمسا ستحاول بالتأكيد توفير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية المناسبة لإنتاج اللقاحات الروسية أو الصينية.

وأشار المستشار النمساوى إلى أن "الأمر يتعلق بالحصول على اللقاح الأكثر أمانًا في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عمن قام بتطويره".

قال كورتس، إنه مستعد للتلقيح بلقاح روسي أو صيني إذا تمت الموافقة عليهما في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت اللقاحات مسجلة في أوروبا، في رد على سؤال عما إذا كان مستعدًا للحصول على لقاح Sputnik V الروسي أو لقاح صيني لفيروس كورونا.

من جانبها قالت وزارة الصحة النمساوية، إن النمسا يمكنها حاليًا تلبية احتياجاتها الخاصة للقاح ضد فيروس كورونا الجديد، لكنها مستعدة للبحث في إمكانية استخدام لقاحات إضافية إذا تم تسجيلها من الاتحاد الأوروبى.

في (نوفمبر) 2020، استبعد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إمكانية استخدام لقاح سبوتنيك في بلاده لأن الجانب النمساوي لديه التزامات تعاقدية مع الموردين الأوروبيين، تم إطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا في النمسا في ديسمبر 2020 باستخدام اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر Pfizer وBioNTech، وكذلك موديرنا Moderna، في وقت لاحق.