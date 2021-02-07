فوائد العسل في حرق الدهون وخلطة بالفيديو

بيروت - نادين محمد - فوائد العسل الغذائية كثيرة وأساسية لجسم الإنسان. وللعسل دور مهم في إنقاص الوزن، لذا إدخاله في الوصفات الطبيعية كعنصر أساسي، يساعدك كثيرًا على إنقاص الوزن.

فوائد العسل

العسل مادة غذائية ذات فوائد صحية عديدة، فهو يستخدم في العناية بالجمال، ويغذي الشعر ويعمل على ترطيب البشرة. ويمتلك العسل خصائص علاجية ويقوي دفاعات الجسم بفضل محتواه الغني من مضادات الأكسدة والعناصر المعدنية والفيتامينات والعناصر النزرة.

والعسل كذلك محلي طبيعي لذا فإنه يشكل بديلاً رائعاً لسكر المائدة، ويعطي الجسم طاقة مستدامة لأن الجسم لا يمتصه بسرعة مما يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة .

بعيدًا عن الحميات الغذائية القاسية، جرّبي هذه الوصفة الطبيعية السهلة:

مشروب لفقدان الوزن بطريقة صحية:

المكونات:

كوب من الماء

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من العسل

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

طريقة التحضير:

أمزجي جميع المكونات جيداً في كوب الماء لتحصلي على مزيج متجانس. تناولي هذه المشروب كل صباح لمدة أسبوع.

من المهم للغاية استخدام الليمون العضوي وليس الليمون المركز الذي تجدينه في السوق فهذا يحتوي على العديد من المواد الحافظة والإضافات الأخرى التي قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة.

فوائد المكونات:

بالإضافة إلى أنه يحفز فقدان الوزن فإن هذا المشروب يقوي نظام المناعة ويعالج ألم الحلق ويقلل الالتهابات وينضم حموضة الجسم.

فوائد الليمون:

الليمون غني بالعناصر الغذائية التي تقوي نظام المناعة وتعالج العديد من المشاكل الصحية. وهذه المادة الغذائية تحفز عملية التمثيل الغذائي لتسريع فقدان الوزن. وبفضل محتواه من البكتين، يعطي الليمون الشعور بالشبع الدائم مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

فوائد الزنجبيل:

الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات وله فوائد علاجية عديدة. ويستخدم في الغالب لمعالجة نزلات البرد والألم ويسهل عملية الهضم.

وهذه النبتة العلاجية تمتلك خصائص لتخسيس الوزن، ففي الواقع يعمل الزنجبيل على توليد الحرارة مما يدفع الجسم إلى صرف الطاقة لإعادة الحرارة إلى وضعها الطبيعي باللجوء إلى مخزون الدهون.

تحذير مهم: لا تنصح النساء الحوامل والمرضعات أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم أو من أمراض السكري بتناول الزنجبيل على الإطلاق.

فوائد خل التفاح:

إنه غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية لذا فإنه يقوي نظام المناعة ويعالج العديد من المشاكل الصحية والجلدية. وسواء تم استخدامه داخل الجسم أو على سطح الجلد فإن خل التفاح يعطي العديد من الفوائد.

إضافة إلى ذلك فإن خل التفاح يحسن العبور المعوي ويسهل عملية الهضم ويساعد على فقدان الوزن. ففي واقع الأمر، يعمل خل التفاح على تنظيم مستوى السكر في الدم ويقلل الشهية ويحسن عملية الأيض ويحفز حرق الدهون بفضل حمض الاستيك الذي يحتويه.

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