اطعمة لها مفعول أدوية الاكتئاب

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تساعدك على الاسترخاء والتخلص من الإجهاد، والحصول على دفعة من الإندورفين ، اليك أفضل أغذية للاسترخاء وعلاج الاكتئاب :

- عسل: يحتوي على نسبة عالية من التريبتوفان؛ مما يساعد على تقليل القلق؛ لغناها بالبوتاسيوم الذي يحتوي على مادة مهدئة للتخفيف على الدماغ، وكذلك الجسم ومحاربة هرمونات التوتر.

- شوربة الخضار: تهدئ أعصابك، تساعد على التخلص من الأجسام الغريبة والالتهابات من جسمك، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من الناس يشعرون بالتوتر.

- الحليب: له تأثير مهدئ سريع، يمكنك الوصول إلى كوب من الحليب الدافئ، ومن المعروف أن اللبن الدافئ يحتوي على مركب تريبتوفان، وهو مركب يساعد في إنتاج السيروتونين «حوالي 43٪»، ومن المعروف أن السيروتونين يؤخذ للحث على الشعور بالسعادة؛ جنباً إلى جنب مع المساعدة في النوم.

- الكرفس: فعال للتخلص من ضغط الدم المرتفع، ومنحك قدرة على الاسترخاء.

- دقيق الشوفان: يساعد الشوفان في الاسترخاء لعدة أسباب، ويعزز هذا الكربوهيدرات المعقدة امتصاص التربتوفان، الذي يؤدي إلى إنتاج مادة السيروتونين - وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد الجسم على الاسترخاء، كذلك الشوفان غني بفيتامين ب 6 - وهو فيتامين مضاد للإجهاد وملاثونين معروف، وهو هرمون يدعم الاسترخاء والنوم الصحي.

- الموز: يحتوي الموز أيضًا على تريبتوفان، الذي يعزز إطلاق السيروتونين في الدماغ.

- الشوكولا الداكنة: تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل مستويات الإجهاد في الدماغ، ويمكن أن يتم ذلك لأنها تحتوي على السيروتونين، والأندروفين، والدوبامين، وهي هرمونات كبيرة لتهدئة مستوى الإجهاد في الدماغ، تأكدي من تناول 70٪ من الكاكاو أكثر.

- البيض: هو مصدر الأحماض الأمينية المليئة بالتريبتوفان، وهي مادة كيميائية تساعد على الاسترخاء، تأكدي من تضمين البيض في نظامك الغذائي، سواء في وجبة الإفطار، أو كوجبة خفيفة.