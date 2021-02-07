شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو «الجَنف» وأعراضه وطرق علاجه؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة الصحة، عن ماهية “الجنف”، مشيرة إلى أنه عبارة عن انحراف أو ميلان في ‏العمود الفقري ويستقيم بالعلاج.

وقالت في رسالة توعوية عبر حساب “عش بصحة” على تويتر، أن من مظاهر الجنف هي وجود بروز في لوح ‏الكتف، وانحناء وميلان في العمود الفقري، وبروز في الأضلاع ‏من جانب واحد.

وتشمل مظاهر الجنف على ملاحظة ورك أو كتف أعلى من الآخر، ‏كما أن الملابس تكون غير متناسبة بشكل جيد.‏

وأوضحت أن طرق العلاج تتمثل في استخدام قالب جبس ‏أو دعامة بلاستيكية للأطفال، أو عن طريق العلاج الطبيعي ‏للحالات البسيطة، بالإضافة للتدخل الجراحي بعملية في العمود ‏الفقري.

وأشارت إلى أن تخفيف الألم للبالغين يكون عن طريق ‏المسكنات وحقن العمود الفقري.‏