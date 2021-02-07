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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو «الجَنف» وأعراضه وطرق علاجه؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة الصحة، عن ماهية “الجنف”، مشيرة إلى أنه عبارة عن انحراف أو ميلان في العمود الفقري ويستقيم بالعلاج.
وقالت في رسالة توعوية عبر حساب “عش بصحة” على تويتر، أن من مظاهر الجنف هي وجود بروز في لوح الكتف، وانحناء وميلان في العمود الفقري، وبروز في الأضلاع من جانب واحد.
وتشمل مظاهر الجنف على ملاحظة ورك أو كتف أعلى من الآخر، كما أن الملابس تكون غير متناسبة بشكل جيد.
وأوضحت أن طرق العلاج تتمثل في استخدام قالب جبس أو دعامة بلاستيكية للأطفال، أو عن طريق العلاج الطبيعي للحالات البسيطة، بالإضافة للتدخل الجراحي بعملية في العمود الفقري.
وأشارت إلى أن تخفيف الألم للبالغين يكون عن طريق المسكنات وحقن العمود الفقري.
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