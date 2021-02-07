أفغانستان تتسلم الجرعات الأولى من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت أفغانستان، الأحد، نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الهند.

وتعد الشحنة أولى الجرعات التي تصل إلى البلاد والتي لا تزال تنتظر إجازة منظمة الصحة العالمية للاستعمال الطارئ قبل توزيعها.

وقال غلام دستكير نظري رئيس برنامج التطعيم في وزارة الصحة الأفغانية، إن الجرعات ستُخزن في كابول لحين وصول إجازة الاستعمال الطارئ التي يأمل أن تصل خلال أسبوع.

واللقاح من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وهو أكبر منتج للقاحات في العالم والذي ينتج لقاح أسترازينيكا/جامعة أكسفورد للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.