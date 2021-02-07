17 وفاة و1132 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا الأحد، تسجيل 1132 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1227 حالة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 747 إصابة و983 حالة شفاء، فيما لم تشهد حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 124 ألفا و26 شخصا، بينهم 17 ألفا و534 حالة نشطة، ووفاة 1953 شخصا.



وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 حالة.