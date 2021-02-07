شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطور 7 لقاحات محلية لـ فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهند لإنتاج سبعة لقاحات محلية لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد، بعد أن طورت لقاحين هما كوفيشيلد من أكسفورد -أسترا زينيكا بالتعاون مع معهد أمصال الهند و لقاح كوفاكسين الذى تنتجه بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية، وفقا من موقع thehealthsite.

وقال هارش فاردان، وزير الصحة الاتحادي الهندى، إن بلاده ستعلن عن تطوير لقاح إضافي لتحصين كل مواطن هندي، ولا نعتمد فقط على لقاحين، هما كوفيشيلد، و كوفاكسين المتوفرة في الهند بعناية للاستخدام في حالات الطوارئ. مشيرا إلى أن الهند تعمل على سبعة لقاحات محلية أخرى في الوقت نفسه، فى سبيل تطوير المزيد من اللقاحات، لأن الهند بلد ضخم ونحتاج إلى المزيد من الأدوة والأمصال، والأبحاث للوصول إلى الجميع.

وأضاف فاردان، أن من بين هذه اللقاحات السبعة، 3 في المرحلة التجريبية، و 2 في مرحلة التجارب ما قبل السريرية، و 1 في المرحلة الأولى والأخير في المرحلة 2 من التجارب السريرية.

وأوضح وزير الصحة الهندى أنه حتى الآن، تلقت الهند طلبات لقاحات من 22 دولة حول العالم ، وتم بالفعل تقديم اللقاحات إلى 15 دولة من خلال منح المساعدة والجرعات المتعاقد عليها.

يذكر أن برنامج التطعيم الشامل في الهند ضد فيروس كورونا بدا في 16 يناير 2020، وكان أول من حصل على التطعيم العاملون فى الرعاية الصحية والخطوط الأمامية. كما احتل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا المرتبة الثالثة في الترتيب للحصول على لقاح كورونا. كما أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا سيحصلون على التطعيم في مارس المقبل.