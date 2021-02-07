كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 12:34 مساءً - اصبح لدى معظم النساء قاعدة عامة لأعراض الحمل المتثملة بالغثيان والدوخة، والشعور بالتعب والارهاق، ولكن هل هناك أعراض غير عادية أو خفية للحمل؟، هذا السؤال تطرحه النساء المنتظرات والمتلهفات لحدوث أهم حدث في حياتهن، وعلى ذلك تجيب الدكتورة أحلام أبو الراجي، إستشارية النساء والولادة على هذا السؤال وهو عن علامات الحمل من العين كالآتي.

تشوش الرؤية

الرؤية المشوشة من علامات الحمل

الرؤية المشوشة من علامات الحمل الأولى حيث أن ارتفاع هرمونات الحمل تغير من انعكاس الضوء في العين بسبب احتباس السوائل في الجسم، الذي يؤدي إلى زيادة سمك القرنية وتغيير السطح الأمامي للعين، ما يسبب تشوش الرؤية وهو من الأعراض المؤقتة التي تزول مع تقدم شهور الحمل وبعد الولادة.

جفاف العين

تشعر بوخز في العين بسبب الجفاف

وذلك بسبب انخفاض مستوى هرمونات "الأندروجينات" في أثناء الحمل، مما يؤدي لاصابة العين بالجفاف، وبالتالي يكون ذلك من علامات الحمل الأولية، ويمكن استخدام القطرات المرطبة من خلال وصفة الطبيب.

الحساسية من الضوء

تصاب الحامل بحساسية الضوء

قد تلاحظ السيدة المنتظرة للحمل أن عينها قد أصبحت أكثر حساسية للضوء وهذه من أعراض الصداع النصفي، وتنزعج الحامل من الخروج في الشمس، ويمكن علاج الصداع الننصفي بمسكنات آمنة للتخلص من حساسية الضوء التي يمكن علاجها بنظارات شمسية مناسبة.

رفة العين

تفقد اللسيطرة على حركة الجفن

او الحركات اللاإرادية بجفن العين، وقد يتشاءم منها العامة، وقد يتفاءلون، ولكن يجب عدم اتباع الخرافات والمعتقدات الخاطئة لأن قد تكون بسبب نقص عنصر الماغنيسيوم، مما يؤدي لضعف بعض العضلات، وقد يحدث مع بداية الحمل تعرض الحامل لنقص في هذه المعادن مما يؤدي لاصابتها برفة العين المزعجة، ويجب ان تحصل الحامل على مكملات غذائية حسب ارشادات الطبيب.

إصفرار العين

يتغير لون البياض

أي تغير لون بياض العين، وهو يرتبط بحالة تعرف ب " ركود الحمل الصفراوي"، وتحدث نتيجة خلل في إفراز السائل المراري من الكبد للقناة المرارية، ما يسبب تراكمه في خلايا الكبد وارتفاع مستويات السائل المراري في الدم، مسببًا اصفرار الجلد وبياض العين، وهو يحدث في أول الحمل ونهايته، ولكنه يزول دون الحاجة لعلاج.



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