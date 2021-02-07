أسباب زيادة وزن الرضيع غير الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 12:34 مساءً - قد تحدث البدانة عند الأطفال الصغار منذ سنّ الرضاعة، وتكون لأسباب غير طبيعية فكيف يتم تشخيصها والتعامل معها.

الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يفسر أمر هذه البدانة عند الرضّع.

د. أحمد عببدالعال

أسباب سمنة الرضيع

يرجع الدكتور أحمد، بدانة الرضيع، إلى عوامل بيئية أو وراثية أوللمستوى الاجتماعي للأهل. ويعدد الأسباب المسببة الآتية:

سكري الحمل

1 – سكري الحمل الذي يمكن أن تصاب به الأم، يؤدّي إلى زيادة وزن الرضيع وولادته بوزن يزيد عن الحدّ الأعلى الطبيعي، والمقدّر بأربعة كيلوجرامات، وهو بذلك يحمل معدّلًا أعلى لتطوير البدانة من غيره في المستقبل.

2 - تقديم المأكولات عالية السعرات الحرارية وعالية الدهون والسكّريات والأملاح ولذلك على الأهل الحذر من هذا الأمر وأخذه على محمل الجدّ.

3 - الجهل بأمور التغذية الطبيعية للطفل الرضيع وعدم توفّر المواد الملائمة، كما أنّ الإعلانات الكثيرة حول الأطعمة عالية السعرات الحرارية للأطفال قد لعبت دورًا كبيرًا في زيادة نسبة البدانة.

4 - اعتقاد الكثير من الأهل أنّ الطفل البدين والذي يملك كمّية كبيرة من الدهون في جسده يُعدّ طفلًا صحّيًا أكثر من الطفل صاحب الوزن والشكل الطبيعيّين، ممّا يزيد من رغبة الأهل في إطعام الطفل فوق حاجته.

5 - العالم الحديث الإلكتروني والمُيسّر، وما يفرضه من حياة خاملة تنقص من الفعالية الجسدية للأهل والأطفال، وتنقص من اللّعب الصحي الطبيعي للأطفال.

الخطأ في تقدير وزن الطفل

خطأ في تقدير الوزن

يشير بعض العلماء في طبّ الأطفال والتغذية إلى أنّ السبب الرئيس لحدوث زيادة وزن الرضيع هي سوء تقدير الأهل لوزن الطفل، واعتبار وزنه أمرًا طبيعيًا، أو تقديره بشكل خاطئ يُنقص من وزنه الحقيقي، ويمكن القول أنّ الأهل الذين لا يستطيعون تقدير أو تحديد بدانة أطفالهم، لا يملكون القدرة على القيام بإجراءات الوقاية من هذه البدانة، ويمكن البدء من تحديد كتلة الجسم BMI عند الطفل، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق تقسيم وزن الطفل بالكيلوجرام على مربّع طوله بالمتر، أو حساب معدل الوزن بالنسبة للعمر أو معدل الوزن بالنسبة لطول الطفل ووضع هذه النسب على رسوم بيانية حسب عمر الطفل وجنسه، وهذه الرسوم موجودة في كل عيادات الأطفال.

نصائح للأم التي لديها رضيعًا بدينًا

لا ترضعي طفلك وهو يبكي



القيام بالإرضاع الطبيعي: حيث يمثّل حليب الأم الغذاء الأمثل للرضيع، بالإضافة إلى تخفيف المأكولات والمشروبات الحلوة والتي تحوي على السعرات الحرارية بنسب عالية.

تخفيف استخدام الأجهزة الالكترونية: أي التلفاز والهاتف النقال والحاسب وغيرها، حيث توصي الجمعية الأمريكية لطبّ الأطفال بمنع تعريض الأطفال دون عمر السنتين لهذه الأجهزة بالمطلق، فزيادة تعرّضه لها تزيد من فرصة حدوث البدانة لديه.