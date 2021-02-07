صحة ورشاقة

لهذا السبب.. يعاني مريض السكري من اضطرابات النوم

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. يعاني مريض السكري من اضطرابات النوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

يعاني الكثيرون من مرضى السكري من اضطرابات النوم، وهو ما أرجعه طبيب أمراض باطنة وإخصائي سكري ألماني إلى عدة أسباب.

 

وقال الدكتور إيجور أليكساندر هارش إن اضطرابات النوم لدى مرضى السكري لها أسباب عدة، أبرزها الرغبة الملحة في التبول بفعل ارتفاع نسبة السكر بالدم؛ حيث تتخلص الكلى من كمية السكر الزائدة عبر البول.

 

وأضاف طبيب الأمراض الباطنة وإخصائي السكري الألماني أن سبب اضطرابات النوم قد يكمن في بعض أدوية السكري المُدرة للبول، كما أن انخفاض نسبة السكر بالدم قد يكون سببا لاضطرابات النوم.

 

وأشار هارش إلى أن داء السكري يُلحق ضررا بالأعصاب، والذي يظهر في صورة وخز وحرقان في السيقان، الأمر الذي يقض مضجع المرضى ويسلب النوم من أعينهم.

 

وبالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، فإن اضطرابات النوم قد ترجع إلى حُرقة المعدة الليلية، والتي تعد عرضا للسِمنة، التي عادة ما تكون مصاحبة لداء السكري.

 

وتستلزم اضطرابات النوم استشارة الطبيب المعالج؛ حيث يمكن مواجهتها من خلال مواءمة العلاج وضبط نسبة السكر بالدم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا