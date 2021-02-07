شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسبب فيروس كورونا ضرراً فى خلايا البنكرياس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من اعتبار فيروس كورونا في الغالب مرضًا تنفسيًا، إلا أن ربع المرضى يظهرون أيضًا أعراضًا أخرى، غالبًا ما تتعلق بالجهاز الهضمي أو العصبي، وتعد مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) - هي الوسيلة التي يدخل الفيروس من خلالها إلى الخلايا المضيفة، وتوجد هذه المستقبلات بالجسم فى أجزاء مختلفة منها القلب والبنكرياس والجهاز الهضمي والكلى والشخصية، وأظهرت الدراسات السابقة منذ ظهور المرض، أن الفيروس يصيب القلب والخلايا البطانية الوعائية والكلى والكبد والبنكرياس.



تأثير كورونا على البنكرياس

وفي بعض الحالات، يعاني مرضى كورونا من التهاب البنكرياس الحاد - وهي حالة يسبب فيها التهاب البنكرياس ألمًا في البطن، في الوقت الحالي، لا يعرف الأطباء شيئا حول كيفية تسبب فيروس كورونا بالعدوى في البنكرياس.

ولفهم كيفية إصابة فيروس كورونا بالبنكرياس والتحقيق في آثاره، استخدم فريق من الباحثين خلايا البنكرياس البشرية ( الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات) المشتقة من خلايا البنكرياس لتحليل التغيرات الخلوية والجزيئية بعد الإصابة.

وأبلغ الفريق متعدد التخصصات من مركز Cedars-Sinai الطبي ، وجامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس في الولايات المتحدة ، ملاحظاتهم على موقع ما قبل الطباعة ، medRxiv *، حيث أظهروا لأول مرة أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب بشكل مباشر خلايا البنكرياس ، مع أدلة داعمة لوجود الفيروس في أنسجة البنكرياس.

وأفاد الباحثون أن تحليل النسخ المصابة بفيروس كورونا المصابة فى البنكرياس، أظهر تكاثر فيروسيًا نشطًا وتوقيعات مرضية مرتبطة بـ COVID-19 الخاصة بالبنكرياس.

وأكد الباحثون أن خلايا البنكرياس بما في ذلك الغدد الصماء وأنواع الخلايا الخارجية معرضة لعدوى كورونا.