شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية مذهلة للمواد المُرة في الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت خبيرة تغذية ألمانية أن المواد المُرة الموجودة في بعض الأغذية تتمتع بفوائد صحية جمة.

وأوضحت أن هذه المواد تعمل على فتح الشهية وتحفيز إنتاج إفرازات الهضم، كما أنها تعمل على تحفيز الكبد والمرارة وحرق الدهون.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن المواد المُرة تمتاز أيضاً بتأثير مضاد للميكروبات ومضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على تنقية الدم وتقوية جهاز المناعة.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالمواد المُرة في الخضروات الورقية الخضراء والجريب فروت وبذور الخردل والكركم والزنجبيل والقرفة.