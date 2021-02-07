صحة ورشاقة

نصائح مهمة تجنبك مشاكل البشرة عند ارتداء الكمامة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتسبب ارتداء الكمامة لدى بعض الأشخاص في حدوث مشاكل بالبشرة، خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي.

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، الدكتورة أوتا شلوسبيرجر، إن السبب في ذلك يرجع إلى أنه من خلال التنفس تنشأ تحت الكمامة "غرفة رطبة"، فضلا عن تعرض البشرة لاحتكاك ميكانيكي.

ولتجنب ذلك تنصح الطبيبة الألمانية بعدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد على ساعتين بشكل متواصل، مع مراعاة الاكتفاء بوضع كريم ترطيب خفيف ولا يحتوي على نسبة عالية من الدهون، والاستغناء عن المكياج، كي لا تتم تغطية البشرة بشكل مزودج (طبقة المكياج والكمامة).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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