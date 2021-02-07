نصائح مهمة تجنبك مشاكل البشرة عند ارتداء الكمامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتسبب ارتداء الكمامة لدى بعض الأشخاص في حدوث مشاكل بالبشرة، خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي.

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، الدكتورة أوتا شلوسبيرجر، إن السبب في ذلك يرجع إلى أنه من خلال التنفس تنشأ تحت الكمامة "غرفة رطبة"، فضلا عن تعرض البشرة لاحتكاك ميكانيكي.

ولتجنب ذلك تنصح الطبيبة الألمانية بعدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد على ساعتين بشكل متواصل، مع مراعاة الاكتفاء بوضع كريم ترطيب خفيف ولا يحتوي على نسبة عالية من الدهون، والاستغناء عن المكياج، كي لا تتم تغطية البشرة بشكل مزودج (طبقة المكياج والكمامة).