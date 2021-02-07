كورونا حول العالم.. تراجع إصابات الصين و61 ألف وفاة في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم ليصل إلى 106 ملايين و347 ألفا و986 إصابة، حتى الأحد.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و320 ألفا و576 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 77 مليونا و983 ألفا و197 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





حماية محدودة لـ"أسترازينكا" من سلالة جنوب أفريقيا

قالت شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا إنه يبدو أن لقاحها الذي طورته جامعة أكسفورد لا يوفر سوى حماية محدودة ضد المرض الخفيف الناجم عن النوع الجنوب أفريقي من مرض كوفيد-19 وذلك بناء على بيانات مبكرة من تجربة.



وذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز نُشر في وقت سابق، الأحد، أن الدراسة التي أجرتها جامعة ويتووترسراند في جنوب أفريقيا وجامعة أكسفورد أظهرت أن تأثير اللقاح كان ضعيفا بشكل كبير ضد النوع الجنوب أفريقي.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

وقال متحدث باسم أسترازينيكا ردا على تقرير فاينانشيال تايمز: "في هذه التجربة الثانية الصغيرة من المرحلة الأولى أظهرت البيانات المبكرة فاعلية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساسا عن المتغير البديل بي.1.351 الجنوب أفريقي".

وأضاف: "ولكن لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات نظرا لأن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء".

وقالت الشركة إنها تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقي من الأعراض الشديدة نظرا لأن نشاط الأجسام المضادة المعادلة كان مماثلا للقاحات كوفيد-19 الأخرى.





11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من فبراير/ شباط نزولا من 12 إصابة في اليوم السابق فيما يمثل أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ 16 ديسمبر /كانون الأول.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة فقط من الحالات الجديدة تم نقلها محليا.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، 13 حالة منها 11 حالة وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89692 حالة بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليوني و284010 بعد تسجيل 8616 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61517 بعد تسجيل 231 حالة جديدة.





تايلاند تسجل 237 إصابة جديدة

أعلن فريق العمل المكلف بالتصدي لمرض كوفيد-19 بتايلاند تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، دون تسجيل أي وفيات جديدة.

وأدت الإصابات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات في تايلاند إلى 23371 مع بقاء عدد الوفيات كما هو عند 79.



