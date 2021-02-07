شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق حملة "من الباب للباب" لتتبع مراكز تفشى السلالة الافريقية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة البريطانية عن بدء تطبيق اختبار فيروس كورونا والذى يطلق عليه "من الباب الى الباب"، لمناطق جديدة تابعة للملكة بعد تفشى السلالات الجديدة للفيروس بالعديد من المناطق الجغرافية، والذى يتمثل في إجراء الاخبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا من خلال حملات تجوب على المنازل بمختلف المناطق للتتبع أكثر المناطق التى ينتشر بها الفيروس.



بريطانيا تطلق حملة من الباب الى الباب

وأوضحت الصحة البريطانية، خلال تقرير نشر فى صحيفة الديلى ستار، أن الاختبار الجديد يستهدف تتبع المتغير الجديد للبديل الافريقى الذى أظهرت الدراسات البحثية قدرته على التأثير على لقاحات فيروس كورونا، وتقليل فاعليتها وبالتالي استمرار تصاعد الإصابات جراء الفيروس التاجى.

وحددت بريطانيا مناطق انطلاق اختبارات كوفيد من الباب الى الباب، التي استهدفت المقيمين في منطقة ورشيسترشاير، حيث تم افتتاح مركز اختبار متنقل في حانة White Hart في Fernhill Heath ، بالقرب من Worcester ، من اجل استهداف السكان المحليين لإجراء الاختبار حتى لو لم تكن لديهم أعراض.

وكانت السلالة الجديدة التي اطلق عليها B.1.351 ، والتي تحمل واحدة من نفس الطفرات التي تتواجد في سلالة كينت فاقمت القلق من انتشارها بسهولة وقدرتها على مقاومة اللقاحات من السلالات الأخرى.

وقالت مديرة الصحة العامة في Worcestershire ، الدكتورة كاثرين كوبين، " أن المملكة المتحدة تمتلك أحد أفضل أنظمة الجينوم في العالم ، الأمر الذي سمح لنا باكتشاف البديل الذي نشأ في جنوب إفريقيا بسرعة كبيرة، مؤكدة على الالتزام بالعزل الذاتي حال ظهور اية أعراض الأمر الذى يساعد على وقف انتشار الفيروس خاصة هذا المتغير الجديد".