شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريدين معرفته عن أنواع أكياس المبيض الحميدة والخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكياس المبيض عبارة عن أكياس مليئة بالسوائل تنمو فى المبيض أو على سطحه وتعد هذه الأكياس شائعة جدًا ويمكن أن تحدث فى أى عمر وهناك أنواع مختلفة من أكياس المبيض بما فيها الحميدة والخبيثة ولكنها فى الغالب تكون غير سرطانية، وتختفى العديد من الأكياس دون أى علاج فى غضون بضعة أشهر، ولكن قد تسبب أكياس المبيض الممزقة أعراضًا شديدة فى بعض الأحيان، لذلك من الضرورى إجراء فحوصات منتظمة على منطقة الحوض لتفادى حدوث ذلك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

س: ما هى أنواع أكياس المبيض؟

هناك نوعان أساسيان من أكياس المبيض حميدة أو خبيثة على النحو التالى:

1- أكياس المبيض الحميدة

هى الأكياس الخالية من أى احتمالية بأن تكون خبيثة ويمكن أن تكون كيسية أو صلبة، فإذا كانت كيسية تكون غير ضارة مثل كيس الجريب والذى يتشكل مع كل دورة شهرية، وهناك أكياس صلبة قليلاً.

2- أكياس المبيض الخبيثة

فى الغالب تكون صلبة ولديها القدرة على الانتشار وقد تتطور لظهور أكياس جديدة فى باقى أجزاء الجسم الأخرى.

س: ما هى أسباب تكوين أكياس المبيض الحميدة؟

1- اضطرابات الهرمونات، خاصة إذا كان الخلل فى أحد هرمونى FSH أو LH فقد يسبب تكوين أكياس على المبيض.

2- الدورة الشهرية قد تكون فى بعض الأحيان أكياسًا تسمى "جريب" وقد يتمزق بدون علاج بعد انتهاء الحيض.

س: ما هى أعراض الإصابة بكيس المبيض؟

1- الشعور بآلام فى أسفل البطن.

2- الشعور بألم أثناء الجماع.

3- عدم انتظام الدورة الشهرية.

4- آلام فى الحوض.

5- انتفاخ فى المعدة.

س: ما هى طرق علاج أكياس المبيض الحميدة؟

يتوقف علاج أكياس المبيض على سن المرأة وحجم ونوع الكيس والأعراض التى تشعر بها، على النحو التالى:

1- الانتظار المترقب

فى بعض الحالات يطلب الطبيب إجراء أشعة فوق صوتية على منطقة الحوض والتى قد تكشف عن وجود كيس صغير يمتلئ بالسائل، ويتم الانتظار بضعة أشهر من أجل علاج هذا الكيس خاصة إذا لم تكن هناك أى أعراض له وأن اكتشافه تم بالصدفة عن طريق الأشعة فوق الصوتية.

2- الدواء

قد يوصي الطبيب بتناول حبوب منع الحمل الهرمونية لمنع تكون أكياس جديدة على المبيض ولكن حبوب منع الحمل لن تُقلص حجم الكيس الموجود.

3- الجراحة

فى بعض الأحيان يجرى الطبيب عملية جراحية لإزالة هذا الكيس خاصة لو كان حجمه كبير أو الأكياس التى تبدو وظيفية أو التى تستمر بالنمو أو التى تستمر بعد مرور ثلاثة شهور متتالية للدورة الشهرية أو التى تسبب الشعور بآلام، ويمكن استئصال هذه النواع من الكيسات دون إزالة المبيض، ولكن فى بعض الحالات يقترح الطبيب إزالة المبيض المُصاب وترك السليم.

س: كيفية علاج أكياس المبيض الخبيثة؟

إذا كانت أكياس المبيض خبيثة قد يحولك الطبيب إلى استشارى أورام وفى بعض الأحيان قد يضطر لاستئصال (الرحم الكلى) ويشمل الرحم والمبيض وقنوات فالوب، وفى حالات أخرى يمكن الخضوع إلى العلاج الكيميائى أو الإشعاعى.