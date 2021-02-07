دراسة: صحة القلب مفتاح الوقاية من الزهايمر

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أظهرت دراسة حديثة أن الحفاظ على صحة القلب قد يساعد في درء خطر الإصابة بالزهايمر والخرف في مراحل متقدمة من العمر.



ويقول العلماء إن التغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الطعام الصحي في وقت مبكر من الحياة، يلعب دوراً مهماً في إبطاء تصلب الشرايين، ويمكن أن يمنع الإصابة بالخرف عند كبار السن.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة PLOS Medicine أن قياس تصلب الشرايين في منتصف العمر كان قادراً على التنبؤ بما إذا كان شخص ما سيعاني من ضعف صحة الدماغ في السنوات التالية. واستندت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة كوليدج لندن، إلى بيانات من دراسة استمرت 36 عاماً حول صحة 10000 بريطاني.