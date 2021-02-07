5 أعشاب وتوابل تحافظ على الرئتين وتُقلل من خطر الإصابة بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - يساعد النظام الغذائى المتوازن خاصة الذى يحتوى على أطعمة مضادة للأكسدة وفيتامينات مثل أ ود وسى والمعادن مثل الماغنيسيوم والكالسيوم فى الحفاظ على صحة الرئة والجهاز التنفسى، خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا الذى يؤثر بشكل أساسى على الرئتين بسبب العدوى الفيروسية وليس فقط كوفيد 19 فمعظم الفيروسات تسبب تلفًا للرئتين لحد الإصابة بسرطان الرئة الذى يعتبر الأكثر شيوعًا حول العالم، وهناك بعض الأعشاب والتوابل التى تساعد أيضًا فى تعزيز صحة الرئة، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".

فيما يلى.. أعشاب وتوابل مفيدة للحفاظ على صحة الرئتين والجهاز التنفسى: 1- الزعتر

هو عشب أخضر ويعتبر أكثر التوابل شيوعًا فى المطابخ حول العالم، ويحتوى على مواد مضادة للأكسدة مثل الأبيجينين واللوتولين والتى تساعد فى مقاومة الالتهاب، كما يعمل على استرخاء الشعب الهوائية وتنظيف الرئتين.

2- الكركم

من التوابل التى لها فوائد صحية هائلة، حيث إن مضادات الأكسدة الموجودة فى الكركم لها خصائص مضادة للالتهابات والحفاظ على ممرات الهواء نظيفة، يعتبر الكركم أيضًا مضادًا طبيعيًا للفيروسات التى قد تضر بصحة الرئتين وباقى أعضاء الجسم.

3- العرقسوس

هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا لعلاج مشاكل الجهاز التنفسى مثل نزلات البرد والسعال وذلك لأحتوائه على مكونات تساعد فى تخفيف احتقان الرئتين وإنتاج مخاط صحى.

4- المردقوش

هو عشب يستخدم بشكل شائع فى المطابخ الإيطالية، حيث له فوائد صحية بالنسبة للرئتين لاحتوائه على مكون يسمى حمض روزمارينيك الذى يساعد فى تقليل (الهستامين) من الجسم والذى يتسبب فى الالتهابات، كما يساعد فى تخفيف احتقان الرئتين ولديه خصائص مضادة للميكروبات ومن ثم يقضى على أى عدوى ومسببات الأمراض.

5- جيلوى

عشبة شائعة جدًا فى بعض الدول لمقاومة جائحة كورونا من خلال حماية الرئتين من هذا الفيروس المميت نظرًا لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات تساعد فى معالجة الفيروسات المسببة للأمراض والتى يمكن أن تؤثر على الرئتين.