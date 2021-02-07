تعرف على أسباب تليف الكبد الصفراوى الأولى

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القاهرة - سامية سيد - تليف الكبد الصفراوي الأولي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث تبدأ مناعة الجسم بالعمل ضد نفسه، وعادة، تكون المناعة ضد العدوى، ولكن في تليف الكبد الصفراوي الأولي، تبدأ المناعة في العمل ضد الجسم وهو أكثر شيوعًا عند الإناث منه عند الذكور ويرتبط بتلف الكبد التدريجي، ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth" هناك أربع مراحل، وإذا استمر المرض بلا هوادة، فعادة ما يؤدي إلى تليف شديد في الكبد ، مما يؤدي إلى المرحلة النهائية من مرض الكبد ، مما يؤدي إلى تليف الكبد، ويرتبط هذا المرض أيضًا باضطرابات المناعة الذاتية الأخرى مثل المشاكل الجلدية ومتلازمة سجوجرن والأمراض المتعلقة بالعيون والعظام وما إلى ذلك.

- الأسباب المحتملة لتليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC)

يحدث المرض بسبب تنشيط عملية المناعة الذاتية ويحدث أحيانًا بسبب مرض فيروسي أو بدون أي سبب معروف واضح. قد يكون مرتبطًا ببعض الأطعمة أو الالتهابات البكتيرية أو الأمراض الوراثية الجينية حيث يتم تنشيط عملية المناعة الذاتية في سن معينة بسبب عوامل معينة.

ما هي علامات تليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC)؟

المرضى عادة ما يعانون من الحكة في جميع أنحاء الجسم ، وقد يصابون باليرقان واصفرار العينين ، والبول ذو اللون الداكن ، ولون البراز تصبح شاحبة. مع تقدم المرض ، قد يعانون من حمى متكررة ، التهاب الأقنية الصفراوية. قد يكون لديهم آلام في المفاصل والعظام مثل التهاب المفاصل ، وجفاف العيون ، وجفاف اللسان. العرض الرئيسي هو اختبارات الكبد المختلة والفشل الكبدي. قد يصاب المرضى بالتعب ، فقدان الوزن ، سوائل في البطن ، نوبة من القيء الدموي بسبب تضخم الأوردة ، نزيف من خلال المستقيم وتورم في الساقين ".

مضاعفات تليف الكبد الصفراوي الأولي

ارتفاع ضغط الدم : هذه الحالة هي إحدى المضاعفات الشائعة لتليف الكبد، وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم البابي إلى مضاعفات أخرى ، مثل:

الوذمة - تورم ناتج عن تراكم السوائل - في الكاحلين أو القدمين أو الاستسقاء والساقين - تراكم السوائل في البطن

تضخم الطحال: قد يتسبب تضخم الطحال في تضخم الطحال والاحتفاظ بالصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء ، مما يقلل من هذه الصفائح الدموية وأعداد الخلايا في الدم.

من هو المعرض لخطر الإصابة بتليف الكبد الصفراوي الأولي؟

تليف الكبد الصفراوي الأولي يوجد بشكل شائع عند النساء وليس الرجال، وقد يكون هناك عنصر موروث لنمو تليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC) حيث من المحتمل أن يكون لدى الشخص المصاب بهذه الحالة أحد أفراد الأسرة مصاب أيضًا.

تزيد احتمالية إصابة النساء بتليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC) بنسبة 9 مرات أكثر من الرجال، وغالبًا ما يحدث ذلك في منتصف العمر بين سن الأربعين إلى الستين.