شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أعراض الحمل الكاذب.. منها الغثيان وزيادة الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض الحمل الكاذب متعددة وأغلبها يرجع لأسباب تتعلق بالصحة النفسية للمراة التي عانت من العقم وتأخر الانجاب أو الإجهاض المتكرر، حيث أرجع العلماء السبب الرئيسى للحمل الكاذب إلى الرغبة الشديدة بالإنجاب والذى يؤثر على الغدد الصماء التي تعطى للأنثى الشعور بنفس أعراض الحمل، طبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline.

الكاذب تنتج بسبب تغيرات كيميائية في الجهاز العصبى المرتبطة باضطرابات الاكتئاب والتي تؤدى إلى ظهور أعراض الحمل الزائف والتي تكون أغلبها أعراض جسدية.

أعراض الحمل الكاذب أعراض الحمل

انتفاخ البطن من أكثر الاعراض شيوعا والذى ينتج بسبب الغازات او اضطرابات في البول أو البراز.

اضطرابات الدورة الشهرية ثاني أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا حيث يعانى من نصف الى ثلاثة أرباع النساء اللاتى يعانون من الحمل الكاذب من ذلك العرض كما أن هناك أعراضا أخرى مثل:

غثيان الصباح والقيء

تغيرات في الثديين ، بما في ذلك الحجم والتصبغ

الرضاعة

زيادة الوزن

آلام المخاض

سرة البطن المقلوبة

زيادة الشهية

تضخم الرحم

تليين عنق الرحم

وعرفت ظاهرة الحمل الكاذب من مئات السنين إلا أنها ظاهرة نادرة جدا وترتبط بالصحة النفسية للمراة بالمقام الأول، حيث يرسل المخ إشارات تخدع الجسد بوجود حمل كاذب، بعد أن يفرز الجسم هرمونات الحمل مثل هرمون الاستروجين والبرولاكتين التي يتسبب فى ظهور أعراض الحمل الحقيقي.