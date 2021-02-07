شكرا لقرائتكم خبر عن علاج رائحة الفم الكريهة بطرق بسيطة منها تناول الزبادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشأ رائحة الفم الكريهة بسبب وجود البكتيريا بالفم، وباستثناء جفاف الفم وبعض أنواع الطعام مثل البصل والثوم التى تسبب رائحة كريهة هناك العديد من العوامل الأخرى وراء ذلك قد تنشأ بسبب تعلق أجزاء صغيرة من الطعام فى أسنانك أو سوء نظافة الأسنان لعدم الاستخدام الصحيح للفرشاة، وهناك علاجات منزلية طبيعية تساعد فى علاج رائحة الفم الكريهة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

علاج رائحة الفم الكريهةالبرتقال

من المعروف أن البرتقال فاكهة تستخدم للعناية بالأسنان والنظافة، فهو يحتوى على نسبة عالية من الماء ما يمنع فمك من الجفاف، حيث تشير الأبحاث إلى أن فيتامين سى المتواجد بالبرتقال يساعد فى زيادة إفراز اللعاب فى الفم ومن ثم يزيل رائحة الفم الكريهة.

التفاح

وفقًا لدراسة فإن التفاح يعتبر علاجا منزليا فعال لمكافحة رائحة الفم الكريهة خاصة بعد تناول الثوم والبصل، حيث إن تناول التفاح يوميًا خاصة بعد الوجبات يساعد فى التخلص من رائحة الفم الكريهة.

الزبادي

يحتوى الزبادى على بكتيريا صحية تسمى (Lactobacillus) والتى تساعد فى محاربة أى بكتيريا ضارة أخرى موجودة فى أجزاء مختلفة من الجسم مثل الفم والأمعاء، حيث يعتبر الزبادى من أفضل الأطعمة التى تحتوى على مادة (البروبيوتيك) وهى مفيدة للغاية فى علاج رائحة الفم الكريهة ولكن لابد من تناوله دون إضافة سكر لتحقيق هذا الغرض.

شرب الماء

علاج طبيعى آخر للتخلص من رائحة الفم الكريهة هو شرب كمية كافية من الماء وعدم ترك فمك يجف، حيث وجدت الأبحاث أن جفاف الفم يسبب رائحة كريهة خاصة وقت الاستيقاظ صباحًا بسبب قلة إفراز اللعاب اثناء النوم، وينصح بشرب ما لا يقل عن 9-10 أكواب من الماء يوميًا.

خل التفاح

أظهرت العديد من الدراسات أن الغرغرة لمدة 20-30 ثانية باستخدام خل التفاح يمكن أن تساعد فى علاج رائحة الفم الكريهة، حيث يحتوى خل التفاح على حمض طبيعى يسمى (الأسيتيك) الذى يمكن أن يمنع تطور البكتيريا فى الفم.