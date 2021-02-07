شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون تقنية للتنبؤ بالأشخاص الأكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل الباحثون بجامعه كوبنهاجن بالدنمارك لتقنية ذكاء اصطناعى تمكنت من التنبؤ بمخاطر الوفاة من عدوى فيروس كورونا بدقة تصل إلى 90٪ بمجرد تحليل بياناتهم، والتوقع لما إذا كان الشخص سيموت بسبب فيروس كورونا أم لا، وفقا لما ذكرته صحيفة neuroscience العلمية، ووفقًا لبحث جديد في جامعة كوبنهاجن، يعتبر مؤشر كتلة الجسم والجنس وارتفاع ضغط الدم من بين العوامل الأكثر ترجيحًا يمكن استخدام البحث للتنبؤ بعدد المرضى في المستشفيات ، الذين سيحتاجون إلى جهاز تنفس وتحديد من يجب أن يكون أولًا في الطابور للحصول على التطعيم.

وبنيت النتائج على دراسة نُشرت حديثًا بواسطة باحثين في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة كوبنهاجن منذ الموجة الأولى لوباء كورونا، حيث عمل الباحثون على تطوير نماذج كمبيوتر يمكنها التنبؤ ، بناءً على تاريخ المرض والبيانات الصحية ، بمدى تأثر الناس بكورونا.

واستنادًا إلى بيانات المرضى من منطقة العاصمة الدنماركية ومنطقة زيلندا ، تُظهر نتائج الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه، مع ما يصل إلى 90 % من اليقين ، تحديد ما إذا كان الشخص المصاب سيموت بسبب كوفيد 19 أم لا.

“بدأنا العمل على النماذج لمساعدة المستشفيات ، حيث خافوا خلال الموجة الأولى من عدم وجود أجهزة تنفس كافية لمرضى العناية المركزة يمكن أيضًا استخدام النتائج الجديدة التي توصلنا إليها لتحديد من يحتاج إلى لقاح بدقة "، هكذا أكد البروفيسور مادس نيلسن من قسم علوم الكمبيوتر بجامعة كوبنهاجن، مضيفا أن الرجال الأكبر سنًا الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للخطر.

وقال الباحثون: "تُظهر نتائجنا، بشكل غير مفاجئ، أن العمر ومؤشر كتلة الجسم هما أهم العوامل الحاسمة لمدى شدة تأثر الشخص بفيروس كورونا".